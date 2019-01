Die Überlegungen zielen auch auf den Bau einer Tiefgarage

Vor einigen Wochen hat die Stadt das Anwesen Kapellenstraße 17 gekauft. Jetzt soll untersucht werden, welche Nutzung langfristig Sinn macht, in Verbindung mit zwei anderen Flurstücken, die schon seit Längerem in städtischem Besitz sind und derzeit als öffentliche Parkfläche mit Zufahrt von der Radstraße dienen. Die Überlegungen zielen dabei auch auf den Bau einer Tiefgarage.

Der Friseurladen im Erdgeschoss des Hauses Kapellenstraße 17 bleibt vorerst als Mieter erhalten, informierte die Stadtverwaltung am Montag den Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats. Die beiden Wohnungen in den Obergeschossen sollen soweit ertüchtigt werden, dass kurzfristig Flüchtlings- oder Obdachlosenfamilien dort einziehen können. Die Stadt holt derzeit Angebote von Heizungsbauern und Elektrikern ein.

Wärmebildaufnahmen zeigen, dass das Gebäude in Fachwerk-Bauweise errichtet wurde. Ein Experte soll nun untersuchen, ob das Fachwerk freigelegt, saniert und erhalten werden kann.

Darüber hinaus will die Stadt den Baugrund aller drei Flurstücke untersuchen lassen und im Anschluss eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, was langfristig mit dem Gebäude und den Freiflächen möglich wäre. Dabei gehe es auch um den möglichen Bau einer Tiefgarage, bestätigte die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind.

Die Stadt ist außerdem bestrebt, das Sanierungsgebiet „Judenberg/Innenstadt II“ auf die drei genannten Flurstücke ausgeweitet zu bekommen. Dann winken Zuschüsse.

Strategisch wichtiges Grundstück

Der Bau- und Umweltausschuss befürwortete einstimmig dieses Vorgehen. Das Liegenschaftsamt sei sehr aufmerksam gewesen, als das Anwesen Kapellenstraße 17 zum Verkauf stand, lobte Werner Lehmann (Freie Wähler): „Kompliment! Das ist an dieser Stelle ein absolutes Schlüsselgrundstück mit vielen Möglichkeiten.“ Christian Striebel (CDU) und Oberbürgermeister Gerold Rechle sprachen von einem für die künftige Innenstadtgestaltung strategisch wichtigen Areal. Das ansteigende Gelände sei für eine Parknutzung prädestiniert, urteilte Striebel.

Martina Miller (SPD) bat darum, das „stadtbildprägende Gebäude“ Kapellenstraße 17 nach Möglichkeit zu erhalten. Sollte sich jedoch herausstellen, dass es nicht erhaltenswürdig ist, möge die Stadt Kaufinteressenten für das Anwesen Gestaltungsvorgaben machen. Ebenso möge man eine Verwendung für sozialen Wohnungsbau in Betracht ziehen. Dahingehend seien bereits Gespräche geführt worden, antwortete der OB.