Deutscher Alpenverein ehrt Jubilare

Wie bei den meistern Vereinen, so musste auch bei der Ortsgruppe Laupheim des Deutschen Alpenvereins, Sektion SSV Ulm 1846 (DAV) die letzten beiden Jahre die Ehrung der Jubilare, welche normalerweise am 1. Adventswochenende im Rahmen des Edelweißfests erfolgt, ausfallen. So nutzten die Verantwortlichen der Ortsgruppe Laupheim, Rudi Bailer und Jürgen Wieland, die derzeitige Lage, um die Ehrung der Jubilare im Rahmen eines erweiterten Berglerabends endlich nachzuholen. Die Ehrung wurde durch den 2. Vorsitzenden der Sektion, Uli Kolb durchgeführt. Dieser berichtete zunächst von dem Beschluss der letztjährigen Hauptversammlung des Dachverbands des DAV, bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden zu wollen und was dieser Beschluss für die Sektion bereits jetzt schon für Auswirkungen hat.

Im Anschluss erfolgte die Ehrung der Jubilare, welche 2020 bereits auf 25, 40, 50, oder gar 60 Jahre Vereinszugehörigkeit zurückblicken konnten. Bevor es mit der Ehrung der Jubilare des Jahres 2021 weiterging, präsentierte Manfred Bitterle eine 3D-Bilderschau über Besinnungswege in Oberschwaben, in welcher eindrucksvoll zu sehen war, dass man nicht immer in die Ferne schweifen muss, um schöne Wanderungen zu machen. Zuletzt erhielten auch die Jubilare des letzten Jahres ihre Urkunde und ihr Abzeichen sowie ein kleines Präsent als Anerkennung für ihre langjährige Treue.

Jubilare 2020: Christoph Edelmann, Kai-Uwe Maier, Gerd Xeller, Eberhard Zell (25 Jahre); Reiner Brand, Simone Schoch (40 Jahre); Gerhard und Elisabeth Ackermann, Hubertus Friker, Konrad und Ilse Leitte, Hermann Seiz (50 Jahre); Alfons Ammann, Werner Schöpperle (60 Jahre).

Jubilare 2021: Alfred Dittrich, Sigrid Liebhardt, Harald Schick, Susanne Schoch, Berthold Sprenz, Christian Stehle (25 Jahre); Michael Bailer, Irmgard Egersdörfer, Silvia Menzel, Andreas Socher, Bettina Stroppel, Achim Weber, Franz Winghart (40 Jahre); Walter Petermann (60 Jahre).