Derbyzeit in der Rottumhalle

Es könnte wohl keinen besseren Zeitpunkt für den HRW Laupheim für das Lokalderby gegen die MTG Wangen in der Handball-Württembergliga Süd geben: Nach dem überraschenden Erfolg am vergangenen Wochenende gegen die SG Lauterstein geht es wieder aufwärts mit den Rot-Weißen. Zudem kehrt der zuletzt vier Spiele gesperrte Kenan Durakovic wieder zurück. Spielbeginn in der Laupheimer Rottumhalle ist am Samstag um 19.30 Uhr.

„Wir gehen als klarer Außenseiter in diese Begegnung“, sagt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann, „Die MTG Wangen hat die vorherigen drei Spiele in Folge alle für sich entscheiden können und belegt derzeit den vierten Tabellenplatz. Sie sind die Überraschungsmannschaft der Württembergliga.“

In der zurückliegenden Begegnung gegen die SG Lauterstein konnten die Rot-Weißen nach zuvor vier Niederlagen in Serie wieder punkten. Gleich zu Beginn der Partie traten die Laupheimer selbstbewusst und konsequent auf, gerade auch im Abschluss. Angeführt von Julian Nief, der allein in der ersten Halbzeit sieben Treffer verzeichnen konnte, wurde der HRW für sein mutiges Spiel belohnt: So sprang für die Rot-Weißen bis zur Halbzeitpause mit 19:15 ein komfortabler Vorsprung dabei raus. Doch nicht, dass sie sich auf dieser ausruhten: Zwar konnten sie in der zweiten Hälfte im Angriff nicht mehr so glänzen wie noch in der ersten, dafür waren sie aber in der Abwehr hellwach und zwangen den Gegner so förmlich zu technischen Fehlern. Von einem euphorischen Publikum und starken Paraden von Torwart Raphael Büchele profitierend, gewannen die Rot-Weißen schlussendlich die Begegnung verdient mit 33:27. „Wir haben heute gut gespielt, jedoch müssen wir gerade an unseren technischen Fehlern im Angriff weiter arbeiten“, sagte HRW-Trainer Mihut Pancu.

Die MTG Wangen entpuppt sich in dieser Saison als Überraschungsteam der Liga: Mit 18:6 Punkten sind sie in Lauerstellung zum Spitzentrio und lediglich zwei Punkte hinter dem Tabellenersten TSV Heiningen. Ihr absoluter Topspieler ist Aaron Mayer, der im Schnitt ungefähr zehn Tore pro Spiel wirft. Damit zählt er zu den besten Spielern der Württembergliga. In der vergangenen Saison war die MTG Wangen noch lange geschwächt durch die Verletzung Aaron Mayers, dafür spielen sie jedoch in dieser Saison um so besser. „Wir müssen gerade in der Abwehr unsere Leistung bringen, um so Aaron Mayer und die anderen Wangener in den Griff bekommen zu können“, sagt der HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Der Angriff Wangens macht im Schnitt 33,4 Tore pro Spiel und ist somit die größte Stärke der MTG.“

So werden die Laupheimer sicher mit dem nötigen Ernst in diese Begegnung gehen. Ziel ist es, das wichtige Derby gegen die MTG Wangen für sich zu entscheiden und sich so mit dem zweiten Erfolg in Serie allmählich ins gesicherte Tabellenmittelfeld der Württembergliga vorzuarbeiten.