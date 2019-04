Derbytime für den HRW Laupheim

Für den HRW Laupheim steht am Samstag im Auswärtsspiel das Lokalderby gegen die MTG Wangen an. Über das spielfreie Osterwochenende konnten sich die Rot-Weißen erholen und sind jetzt voller Energie bereit für das vorletzte Spiel der laufenden Handball-Württembergliga. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

„Wir gehen voller Vorfreude in diese Begegnung“, sagt HRW-Trainer Mihut Pancu. „Ich hoffe, wir können dabei an die Leistungen vom vergangenen Spiel gegen Lauterstein anknüpfen.“

In der vorangegangenen Begegnung gegen die SG Lauterstein hat der HRW Laupheim auswärts mit 32:33 verloren. Neben Roland Kroll hatte der HRW dabei auch auf Tim Rodloff, Raphael Büchele, Julian Nief, Tim Hafner, Robin Pohl und Hüseyin Yigin verzichten müssen. Die Laupheimer kamen nicht gut in die Begegnung und lagen nach zehn Minuten bereits mit 3:9 in Rückstand. Doch nach einer Auszeit von Trainer Mihut Pancu berappelten sich die Spieler des HRW, packten besser in der Abwehr zu und spielten sich konsequent gute Chancen heraus. So holten die Rot-Weißen Tor um Tor auf und konnten schließlich beim 15:15 erstmals ausgleichen. Nach der Halbzeitpause ging der HRW sogar mit drei Toren in Führung (24:21/38.). Nachdem Timo Remane aber disqualifiziert wurde und Daniel Amann verletzungsbedingt ausfiel, drehte sich die Partie und die Laupheimer mussten sich letztlich mit 32:33 geschlagen geben. „Es wäre mehr drin gewesen, aber auf die gezeigte Leistung kann man zu Recht Stolz sein“, so HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann.

Der kommende Gegner MTG Wangen profitiert weitestgehend von Aufbauspieler Aaron Mayer, der in jeder Begegnung für zehn Tore gut ist. Für die Abwehr des HRW gilt es, ihn in den Griff zu bekommen. Zudem zeigt Aaron Mayer auch als Passgeber durchaus seine Qualitäten: Ein ums andere Mal bringt er dabei den baumlangen Kuttler oder seinen Bruder Elias Mayer in Szene. Aber man kann die MTG auch nicht nur auf ihren Aufbauspieler reduzieren. Als Aaron Mayer verletzt war, vollbrachte die Mannschaft dennoch gute Leistungen.

Die Mannschaft von Trainer Mihut Pancu will alles daran setzen, auch das zweite Lokalderby gegen die MTG Wangen in der laufenden Spielzeit zu gewinnen. Die Hinrundenpartie in Laupheim gewann der HRW mit 31:30. Die Laupheimer Handballer können sich in der „Hölle Süd“ auch auf die Unterstützung ihrer Fans freuen. Für dieses aus HRW-Sicht wichtige Lokalderby setzt der Verein sogar zwei Fanbusse ein.