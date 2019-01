Derby in Langenau beendet Winterpause in der Württembergliga

Für die Handballer des HRW Laupheim geht es am Samstag, 26. Januar, im Derby gegen die HSG Langenau/Elchingen um einen guten Start in die Rückrunde der Württembergliga: Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Pfleghofhalle in Langenau. „Wir freuen uns natürlich darauf, dass es nach einer erholsamen Winterpause wieder weitergeht“, sagt HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann voller Euphorie. „Langenau ist ein gut eingespieltes Team, das sich quasi blind versteht. Wir versuchen eine solide Abwehr zu stellen, um so zu einfachen Toren zu kommen.“

Dabei möchten die Rot-Weißen an die Leistung vom vergangenen Wochenende im deutschen Amateurpokal anknüpfen. Gegen den Handball-Oberligisten SG Kröningen-Teningen musste sich der HRW Laupheim nur mit 30:32 geschlagen geben. „Wir haben ein ganz ordentliches Spiel gemacht und dem klassenhöheren Gegner lange Zeit Paroli geboten“, sagt HRW-Vorsitzender Helge Stührmann. „Auf die gezeigte Leistung lässt sich aufbauen.“ Gerade in der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Kröningen/ Teningen sichtlich geschockt, gerade als die Rot-Weißen mit 12:6 in Führung gegangen waren.

Anschließend investierten die Gäste alles, um den Rückstand wieder aufzuholen. Das gelang Köndingen-Teningen sogar schon bis zur Halbzeit. Wer allerdings dachte, dass die Begegnung nun zugunsten des Oberligisten gelaufen ist, täuschte sich: Die Rot-Weißen kämpften um ihre Chance, eine Runde weiterzukommen. So war die Partie bis in die Schlussphase hinein knapp. Erst mit dem letzten Angriff sicherte sich die SG schließlich den Zwei-Tore-Erfolg.

Nun heißt es also für die Laupheimer, an die kämpferische und spielerische Leistung vom vergangenen Wochenende anzuknüpfen. Das wird nicht unbedingt leicht, denn die HSG Langenau/Elchingen spielt laut Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann „seit vielen Jahren ein bewährtes Tempospiel mit guten Kreisläufern Schaden und Bunz“. Nach dem Trainerwechsel zu Beginn der Saison hat die Mannschaft des neuen Trainers Jörg Baresel wieder zu ihrer alten Stärke gefunden. „Ziel wird es sein, die unglückliche Niederlage im Hinrundenspiel wettzumachen, bei der Henrik Schenk eine Sekunde vor dem Ende der Begegnung einen Freiwurf direkt zum Sieg der Langenauer verwandeltet“, hadert Stührmann noch jetzt über den verlorenen Punkt.

Alle Spieler sind einsatzfähig

Dennoch sind die Laupheimer Handballer optimistisch für das Auswärtsspiel bei der HSG Langenau/Elchingen. Nachdem Roland Kroll und Julian Nief im Pokal geschont wurden, sind schließlich auch alle Spieler der Rot-Weißen einsatzfähig.