Derby endet unentschieden

In einem spannenden Derby haben sich der HRW Laupheim und die MTG Wangen unentschieden getrennt. Zweimal hatten sich die Rot-Weißen vor heimischem Publikum eine klare Führung herausgespielt, doch beide Male kämpften sich die Gäste zurück ins Spiel und hielten die Begegnung ausgeglichen. 31:31 hieß es am Ende. Somit bleiben die Laupheimer in dieser Saison in der Handball-Württembergliga Süd zu Hause weiterhin ungeschlagen und rangieren nach wie vor auf dem fünften Tabellenplatz.

„Es war ein Schlagabtausch, wie wir ihn in diesem traditionellen Lokalderby erwartet hatten“, analysierte HRW-Trainer Roland Kroll. „Das Unentschieden geht aus meiner Sicht völlig in Ordnung.“ Diese Einschätzung teilte auch der Wangener Trainer Sebastian Staudacher, dessen Team nach dem Remis auf dem siebten Rang steht.

Als die Schlusssirene ertönte, sprangen die Laupheimer Spieler von der Bank auf und Trainer wie Spieler feierten den Punktgewinn. Ein ähnliches Bild war beim Gegner aus dem Allgäu zu sehen, der sich ebenfalls über den erkämpften Auswärtspunkt freute. So überwog bei beiden Mannschaften die Freude über das Erreichte, wobei für beide Teams auch mehr drin gewesen wäre – aber eben auch weniger. Die Laupheimer konnten ihre beiden starken Anfangsphasen zu Beginn der beiden Halbzeiten mit jeweils einer Vier-Tore-Führung nicht halten. Und die Wangener hatten im letzten Angriff sogar noch mehrere Wurfmöglichkeiten zum Sieg.

Kroll reaktiviert Zvanciuc

Eine kleine Überraschung zauberte der Laupheimer Trainer Roland Kroll nach der schweren Verletzung von Abwehrchef Philipp Zodel aus dem Hut. Der Coach reaktivierte Sergiu Zvanciuc als weitere Alternative für die Abwehr, nachdem sich die Befürchtungen über die Schwere der Verletzung von Zodel bestätigt hatten. Das Laupheimer Eigengewächs hatte sich am Wochenende zuvor das Innenband, den Meniskus und das Kreuzband gerissen und wird somit lange ausfallen. Nachdem auch Luca Geiß wegen seines Studiums pausieren musste, spielte zumeist Julian Schneider auf Rechtsaußen. „Ich freue mich, dass wir als Mannschaft eine so starke Einheit sind, dass wir diese Ausfälle kompensieren konnten, indem wir die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt haben“, sagte Kroll.

Trotz der Ausfälle gingen die Rot-Weißen hochkonzentriert in die Begegnung. Schnell war eine Vier-Tore-Führung herausgespielt, die über den Spielstand von 5:1 (7.) bis zum 9:5 (16.) hielt. In dieser Phase zeichnete sich besonders Fabian Federle aus, der nach dem Hexenschuss von Luca Orsolic im Abschlusstraining wieder die Nummer eins im Laupheimer Kasten war. Eine Auszeit des Wangener Trainers Sebastian Staudacher brachte aber dann die Wende: Während die Gäste aus dem Allgäu vor dem HRW-Gehäuse effizienter wurden, spielten die Laupheimer im Angriff etwas zu fahrig. Einer doppelten Zwei-Minuten-Strafe folgte das 11:11 (22.). Nun fingen sich die Rot-Weißen wieder, sodass die Partie bis zur Halbzeitsirene ausgeglichen war. Beim Stand von 15:16 aus HRW-Sicht wurden die Seiten gewechselt.

Mayer-Brüder spielen stark

Nach der Pause erwischten wieder die Gastgeber den besseren Start. Sie drehten das Spiel zunächst und erarbeiteten sich eine Vier-Tore-Führung (28:24/50.). Doch in den letzten knapp elf Minuten gelangen den Rot-Weißen nur noch drei Tore, sodass die Wangener – angeführt von den beiden stark spielenden Mayer-Brüdern – kurz vor Ende zum 31:31-Ausgleich (59.) kamen. Trotz jeweils noch eines Angriffs beider Mannschaften blieb es schließlich bei diesem Ergebnis.

Während das Derby für Wangen die letzte Begegnung vor der Winterpause war, steht für die Laupheimer noch eine Partie an. Am kommenden Wochenende sind die Rot-Weißen zu Gast bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf. „Da hoffen wir auf eine lautstarke Unterstützung von unseren Fans“, rührte der HRW-Vorsitzender Helge Stührmann schon einmal die Werbetrommel für diese Begegnung am Samstagabend um 18 Uhr. Dabei wird es auch wieder einen Fanbus geben.