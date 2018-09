Der FV Olympia Laupheim hat das Derby in der Fußball-Verbandsliga beim SSV Ehingen-Süd mit 1:4 (0:2) verloren. Die Laupheimer fielen dadurch in der Tabelle auf Rang zehn zurück. Den Ehrentreffer für die Olympia besorgte Simon Dilger mit seinem vierten Saisontor.

Selbst eingefleischte Fußballfans mussten sich an diesem späten Samstagnachmittag gleich mehrmals die Augen reiben: Sage und schreibe 850 Zuschauer wollten ein Verbandsligaspiel sehen und die Olympia trat im neuen, völlig ungewohnten roten Auswärtstrikot an. Und zum Schluss fuhr die Mannschaft mit einer verdienten 1:4-Klatsche die zwölf Kilometer zurück nach Laupheim.

„Wir haben heute nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte ein enttäuschter Laupheimer Trainer. Auch Hubertus Fundel war nach den zwei Siegen zuvor mit großer Zuversicht nach Kierchbierlingen gefahren. „Wir wollten hier schon etwas mitnehmen.“ Fundel hatte mit Robin Biesinger und Jonas Dress zwei Linksfüße auf die Außenbahn gestellt und neben dem urlaubsbedingt fehlenden Fabian Ness auch zunächst auf Alexander Schrode verzichtet. Ehingen-Süd, das sich nach zwei Niederlagen in Folge keine weitere Pleite auf eigenem Platz leisten konnte und wollte, spielte dagegen in gewohnter Formation. Coach Michael Bochtler musste weiterhin auf vier verletzte Stammspieler verzichten. „Für uns war es wichtig, dass wir nach den verlorenen Spielen wieder gewonnen haben und uns so wieder stabilisieren können.“ Wohin die Reise mit dem neuen Tabellendritten der Verbandsliga geht, wusste Bochtler auch nicht eindeutig zu beantworten. Zu einem so frühen Saisonzeitpunkt sei dies auch schwer zu beurteilen.

Das gilt auch für Olympia Laupheim. Dennoch ist der Aufsteiger mit sechs Punkten aus fünf Partien, darunter drei Auswärtsspiele, noch im Soll. „Allerdings müssen wir noch konstanter werden“, sagte Fundel. Heute hat der SSV jedenfalls völlig verdient gewonnen.“

Barwan verwandelt Eckball direkt

Ein entscheidender Faktor des Spiels waren die beiden ersten Tore des Gastgebers. Nach 25 Minuten waren sich Laupheims Keeper Julius Lense und Abwehrchef Mathias Wesolowski nicht einig. Die lachenden Dritten waren Hannes Pöschl, der zunächst aber per Kopf die Latte traf, den Abstauber nutzte Semit Telalovic ebenfalls per Kopf zur Führung der Kirchbierlinger. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Timo Barwan auf 2:0. Mit einem Treffer, der auch nicht mehr so oft vorkommt. Barwan verwandelte einen Eckball von links direkt. Erneut sah Lense nicht gut aus, zudem hatte Dario Nikolic offensichtlich vergessen, das kurze Eck zuzumachen.

So ging der Gastgeber mit breiter Brust in die Kabine, auch weil der Gegner sich nicht eine echte Torchance erspielen konnte. Laupheim wechselte zweimal aus, änderte das Spielsystem und versuchte, den Druck zu erhöhen, doch es ergab sich nur mehr Ballbesitz. Zwingende Torchancen der Blau-Weißen in Rot blieben aus. Ehingen-Süd spielte weiter auf Abwarten und erzielte durch einen schönen Kopfball von Stefan Hess den dritten Treffer. Allerdings kam der Verteidiger völlig freistehend zum Kopfball.

Die Partie war nach einer Stunde gefühlt entschieden, auch weil Robin Biesinger mit Gelb-Rot vorzeitig den Platz verlassen musste. „Ich habe die zweite Szene nicht genau gesehen", wollte Fundel dies nicht bewerten. Nur zwei Minuten später konnte die Olympia zwar auf 1:3 durch Dilger verkürzen. Über Dominik Ludwig und den eingewechselten Narcisio Filho kam der Ball in den Strafraum und der Laupheimer Torjäger hatte keine Mühe einzuschieben. Mehr war aber nicht in Sachen Offensive bei Laupheim. Kaum bis gar nicht kam die Mannschaft in die gefährliche Zone. „Die Durchschlagskraft war bei uns heute eindeutig das Manko neben einigen groben Fehlern im Abwehrverhalten“, fasste Fundel zusammen.

Mit dem SKV Rutesheim gastiert am kommenden Samstag wieder eine ganz andere Mannschaft in Laupheim. In der vergangenen Saison nur über die Relegation dringeblieben, steht der Verein jetzt auf Platz zwei.