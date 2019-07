„Der Zugang zu anderen Menschen ist leichter“

Stramm wandern, in sich gehen und neue Menschen kennenlernen: Fußwallfahrten sind eine intensive Pilger-Erfahrung. Einmal im Jahr gehen Katholiken aus Laupheim und Baustetten gemeinsam an Feldern, Wiesen und Wäldern vorbei, um Gemeinschaft und Christsein außerhalb der Kirche zu erleben. Christa Wolfmaier, Mitorganisatorin und langjährige Teilnehmerin, spricht im Interview mit Kai Schlichtermann über ihre persönlichen Eindrücke.

SZ: Frau Wolfmaier, wie fühlt es sich an, wenn Sie an einem Sonntagmorgen um 5.30 Uhr aufbrechen, um zügig ein 16 Kilometer entferntes Ziel anzusteuern?

Wolfmaier: Wenn ich an einem Hochsommertag ganz früh aufstehe und für die Fußwallfahrt bereitstehe, genieße ich die herrliche Morgenfrische, die Stille und Natur. Für mich ist das ein Erlebnis. Natürlich ist die Strecke, die von einem liegt, eine Herausforderung. Denn das ist kein Sonntagsspaziergang. Wir müssen schließlich vormittags am Zielort eintreffen, um einen Gottesdienst zu feiern. Aber wer seinen inneren Schweinehund überwindet, der ist glücklich, teilgenommen zu haben. Anfängliche Skeptiker sind wahrlich schon Fußwallfahrt-Fans geworden. Keine Angst – unsere Strecke ist gut zu bewältigen und macht auch Ungeübten Freude. Zudem sind immer wieder recht sportliche Pilger dabei, die den Wallfahrtsweg auch wieder zurücklaufen.

1996 begann die jährliche Fußwallfahrt der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Ulrich Baustetten, bereits 1984 hatte die Laupheimer Gemeinde Sankt Petrus und Paulus eine solche Veranstaltung initiiert. Warum ist eine religiös motivierte Fußreise anders als herkömmliche Wallfahrten?

Meine Erfahrung ist, dass sich die Teilnehmer konventioneller Wallfahrten in den Bus oder die Bahn setzen, und erst bei der Ankunft am Wallfahrtsziel enfaltet sich die tatsächliche christlich-spirituelle Atmosphäre. Auf der Anreise fühle ich mich eingeschränkter, weil ich überwiegend mit Leuten ins Gespräch kommen kann, die sich um meinen reservierten Sitzplatz gruppieren. Die Fußwallfahrt ist von Beginn an eine ganz sinnliche Erfahrung, hierbei ist der Weg bereits das Ziel. Ich unterhalte mich auf der mehrstündigen Pilgerstrecke, die übrigens jedes Jahr zu einem anderen Ziel führt, mit fast allen Teilnehmern kürzer oder länger. Der Zugang zu anderen Menschen aller Altersklassen ist hier leichter und natürlicher. Die Themen liegen einem buchstäblich zu Füßen: Gottes Schöpfung, Alltags- und Glaubenserfahrungen.

Welche Rolle spielt denn für Sie die Natur bei einem geistlichen Gang durch unsere Landschaft rund um Laupheim und Baustetten?

Mir offenbart sich Gott durch die Schönheit der Schöpfung. Ich erinnere mich beispielsweise an die Fußwallfahrt 2012. Kurz nach dem Start spannte sich ein herrlicher Regen-bogen vom Himmel zur Erde. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert, schließlich passte das haargenau zu unserem damaligen Wallfahrtsmotto „Offen zum Himmel, verwurzelt in der Erde“. Und wir hatten sogar einen geistlichen Impuls – eine konzentrierte Erläuterung eines Glaubensaspekts – unter dem Stichwort „Regenbogen“ vorbereitet. Das dazu ausgewählte Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“ hätte nicht passender sein können. Zufall oder nicht? Auf alle Fälle Gänsehaut pur!

Wie gegenwärtig empfinden Sie Gott, wenn Sie in der Gemeinschaft pilgern?

Natürlich ist eine solche Wallfahrt ein Rendez-vous mit Gott. Auf der Strecke stoppen wir mehrere Male und beten, singen oder hören geistliche Impulse. Mal bleibt jeder still und sucht das innerliche Gespräch mit Gott. Mal rede ich mit anderen Wallfahrerinnen und Wallfahrern darüber, wie mir mein Glaube hilft, wenn das Leben oder die Welt nicht so rosa sind.

Werden denn auch politische oder gesellschaftliche Probleme thematisiert?

Wer über die Jahre hinweg durch die schönen Landschaften in unserer Region spaziert, merkt natürlich, dass sich die Umwelt verändert. Das Bewusstsein, unsere Schöpfung zu schützen und mehr für die Umwelt zu tun, ist allgegenwärtig auf dem Pilgerweg. Beim diesjährigen Thema der Fußwallfahrt zum Kloster Brandenburg – „Schöner G(g)lauben“ – am kommenden Sonntag geht es nicht um die materiellen Schönheiten. Wir wollen uns vergegenwärtigen, wie unser Glaube dabei hilft, die Unannehmlichkeiten in unserer Welt zu bewältigen. Neben den Alltagssorgen gehören sicherlich auch Klimawandel und Umweltzerstörung dazu.

Kann Regen auf einem solchen Fußmarsch die Schönheit der Schöpfung eintrüben?

Ich versuche, das Gute im Regen zu sehen, auch wenn alles nass und unangenehm ist. Mir hilft es, wenn ich weiß, der Regen tut der Natur gut und sorgt für eine grün-saftige Landschaft. Und bei Regen kommt man wenigstens nicht so ins Schwitzen.