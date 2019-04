Der Traum von Afrika führte nach Südostasien

Bei einer Reise nach Thailand knüpfte der damals 20-jährige Stefan Wenske aus Laupheim erste Kontakte, die sich auf sein weiteres Leben entscheidend auswirken sollten. Am Flughafen lernte er Mitarbeiter des thailändischen Innenministeriums kennen. Als in seinem Bachelorstudium der Volkswirtschaftslehre das Pflichtpraktikum anstand, erinnerte er sich an diese Bekanntschaft - und erkundigte sich nach einem Praktikumsplatz bei der thailändischen Regierung. Die Zusage kam nicht sofort, doch sie kam und damit Wenskes erster Schritt in die südostasiatische Arbeitswelt. Inzwischen lebt der 32-Jährige in Attapeu, einer Stadt und Provinz im Süden von Laos. Dort arbeitet er für die GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) in einem Projekt, das der meist armen Landbevölkerung Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen möchte.

Dass sich der Lebensmittelpunkt des jungen Mannes von Laupheim um über 11 000 Kilometer nach Osten verlagern würde, in ein Land, das von Myanmar, China, Vietnam, Kambodscha und Thailand umschlossen ist, war nicht von vornherein abzusehen. „Ich hatte schon als Kind Interesse an anderen Kulturen und anderen Ländern“, sagt Wenske. Als Traumziele standen jedoch Südafrika und Namibia im Raum. Nach der Mittleren Reife an der Friedrich-Adler-Realschule besuchte er das Berufskolleg in Biberach, verließ es mit der Fachhochschulreife in der Tasche und machte bei der Raiffeisenbank in Erbach eine Ausbildung zum Bankkaufmann und Finanzassistenten. Mit 20 Jahren war er fertig und bereit für den ersten großen Urlaub außerhalb Europas, gemeinsam mit seinem größeren Bruder und zwei Kumpels. Er beugte sich Rat und Erfahrung der Älteren, die für Thailand plädierten.

Kontakt nach Südostasien

Damit war der erste Kontakt nach Südostasien geknüpft. Stefan Wenske kehrte von der Reise zurück, studierte an der Hochschule in Nürtingen Volkswirtschaftslehre und kramte für das Praktikum die Adressen der Mitarbeiter des thailändischen Innenministeriums hervor. Zunächst habe es geheißen, als Ausländer könnten sie ihn nicht beschäftigen. Doch Wenske blieb hartnäckig. Schließlich lauteten die Bedingungen: keine Bezahlung und er müsse bis zum Praktikumsbeginn in drei Monaten zumindest die Grundlagen der Thai-Sprache beherrschen. Der junge Student beantragte AuslandsBAföG, setzte sich auf den Hosenboden und lernte Sprache und Schrift so gut es eben ging. Dann fuhr er für fünf Monate nach Bangkok, um im Innenministerium in der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten zu arbeiten. Kurz vor Ende seines Aufenthalts sei er gefragt worden, welche Sprache man denn in Österreich spreche. Er habe „deutsch“ geantwortet und war damit als Übersetzer für den Besuch der österreichischen Delegation um Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in Bangkok gebucht. „Ich habe Chancen genutzt und versucht alles mitzunehmen, was es so gibt.“

Noch hatte ihn die Region nicht vollständig für sich gewonnen. An der Universität Hohenheim studierte Wenske im Master „Economics“, Volkswirtschaftslehre mit internationalem Schwerpunkt. Zunächst habe er sich bei der Arbeitssuche auf Deutschland fokussiert. Dann ergab sich die Möglichkeit, für eine deutsche Unternehmensberatung nach Bangkog zu gehen. Wenske wurde Projektleiter mit einem kleinen Team unter sich. Diese Erfahrungen in der Privatwirtschaft möchte er nicht missen. Doch wie es ist, in der Entwicklungszusammenarbeit tätig zu sein, beschäftigte ihn schon länger. „Vor zwei Jahren habe ich eine Stellenanzeige gesehen, da hätten sie auch gleich 'Stefan’ drauf schreiben können“. Die GIZ suchte Personal für das Programm „Microfinance in Rural Areas – Access to Finance for the Poor“ in Laos. Das Projekt soll der Landbevölkerung in Laos die Möglichkeit geben, Geld anzulegen, zu sparen und Kredite aufzunehmen, um eigene Pläne zu verwirklichen. Neben seinen Sprachkenntnissen, seinem Studium, seiner Ausbildung und seiner Arbeitserfahrung in Thailand brachte Stefan Wenske Wissen über Mikrofinanzen in Südostasien mit, denn darüber hatte er seine Masterarbeit geschrieben. „Die Leute können ihre Gewinne aus dem landwirtschaftlichen Anbau und der Viehzucht nun direkt anlegen“, erklärt Wenske die Eckpunkte des Projekts. Kredite werden aus den Spareinlagen der Dorfbewohner ausgezahlt, die Zinsen auf den Kredit sind der Gewinn aller Anleger. Der 32-jährige ist für die Provinz Attapeu zuständig, in 70 der 150 Dörfer hätten inzwischen kleine Bankfilialen eröffnet. Wenske lebt in der gleichnamigen Provinzhauptstadt. Deren Größe ähnelt mit eine Zahl von knapp 20 000 Einwohnern der von Laupheim - doch damit enden die Übereinstimmungen. Laos liegt im tropischen Gürtel, der ober- und unterhalb des Äquators verläuft. „Es gibt zwei Jahreszeiten - heiß und sehr heiß“, meint Wenske. Gerade befinde er sich in der heißesten Periode, mit meist über 40 Grad. In Laos ging am 16. April das Fest zum buddhistischen Jahreswechsel zu Ende. Mit dem Wasserfest, bei dem man sich gegenseitig aus den unterschiedlichsten Behältnissen nass spritzt, brach für Buddhisten das Jahr 2562 an.

Eine gute Gelegenheit, einmal Revue passieren zu lassen, was man schon alles erlebt hat. „Irgendwie hat bisher alles seinen Verlauf genommen“, stellt Wenske fest. Viele Entscheidungen hätten sich als richtig erwiesen. Anfangs sei die Tätigkeit in einem fremden Land zwar eine Herausforderung gewesen, inzwischen empfindet er es als Freiheit. „Ich kann überall auf der Welt arbeiten.“ Außerdem habe das Leben als Deutscher in Asien gewisse Vorzüge. Fahrer, Haus und Hauspersonal könnte er sich als 32-jähriger in Deutschland vermutlich nicht leisten. Auch an freundschaftlichen Kontakten mangelt es nicht. Aufgrund seiner Sprachkenntnisse - er spricht fließend Thai und Laotisch - habe er viele Bekanntschaften geschlossen.

Der beste Freundeskreis jedoch ist in Deutschland. „Ich bin als Schwabe verwurzelt.“ Er empfinde es als wichtig und essentiell, die eigene Kultur auch im Ausland einzubringen. Sich seiner eigenen Wurzeln bewusst zu sein, helfe dabei, andere Kulturen zu verstehen. „Ich bin immer noch Laupheimer“, stellt er klar. „Das wird sich auch nicht ändern.“ Einmal im Jahr versuche er nach Oberschwaben zu kommen, idealerweise so, dass er das Heimatfest mitnehmen kann. „Das klappt leider nicht immer.“ In welchem Land er seinen Lebensabend verbringt, kann Wenske noch nicht sagen, dass es Deutschland sein wird, hält er gegenwärtig für unwahrscheinlich. In Südostasien hat er eine zweite Heimat gefunden. Afrika muss warten.