Alle Jahre wieder zeigt das Planetarium über die Weihnachtsfeiertage den Klassiker „Der Stern von Bethlehem – ein himmlisches Zeichen“ und lädt bis einschließlich 12. Januar Jung und Alt ein, die Legende des Weihnachtssterns zu beleuchten.

„Im Mittelpunkt steht die Frage: Was hat die Weisen aus dem Morgenland auf die Reise geschickt?“, sagt Michael Bischof, Produktionsleiter des Planetariums. Die Weihnachtsshow sei dabei in ihrer Ausrichtung stimmungsvoll, unterhaltsam und allgemein verständlich. Mithilfe der Planetariumstechnik wird ergründet, was sich am Firmament vor 2000 Jahren abspielte. Dafür tauchen die Besucher in die damals führende babylonische Himmelskunde ein. Neben der historischen Deutung der Himmelsphänomene erfahren sie Grundlegendes über den Aufbau unseres Sonnensystems und die Bewegung der Planeten. So gerüstet nähern sich die Zuschauer der Frage nach dem Weihnachtsstern. Gab es ihn wirklich? War das „himmlische Zeichen“ ein Komet oder nur eine Legende, um die Bedeutung des christlichen Messias zu unterstreichen?

Ein familiengerechtes, weihnachtliches Programm rund um den Stern von Bethlehem gehört seit Eröffnung des Planetariums in Laup-heim zur Tradition und zu den beliebtesten Angeboten. Technisch und inhaltlich wird die Sternenshow stets auf neuestem Stand gehalten. Die Visualisierung nutzt die moderne digitale Planetariumstechnik mit 360-Grad Videoanlage voll aus. Das Planetarium wird zur Zeitmaschine. Stück für Stück wird das Rätsel um den Weihnachtsstern gelöst.

Auch der Blick an den Weihnachtshimmel gehört dazu: Das Vorprogramm stellt die besonderen Himmelsobjekte des winterlichen Firmaments vor und erläutert, wie man sich anhand des sogenannten Wintersechsecks orientieren kann.

„Der Stern von Bethlehem“ ist bis 12. Januar zu sehen. Vorführtermine, die auch über die Weihnachtsfeiertage angeboten werden, finden sich im Internet unter www.planetarium-laupheim.de und für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung. Karten können telefonisch unter 07392/91059 oder im Internet vorbestellt werden. Ansonsten sind im Planetarium verschiedene weitere Sternenshows, jeweils mit einem aktuellen Sternhimmel-Vorprogramm, sowie das Kinderprogramm „Captain Schnuppes Weltraumreise“ zu sehen.