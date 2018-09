Der neue Boden ruht auf Pfählen

Die Wohnungssuche für Studierende ist zum Start des Wintersemesters schwieriger als je zuvor. Das hat eine Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts ergeben. Vor allem in begehrten Hochschulstädten spitzt sich die Lage demnach zu. So sei in München erstmals die 600 Euro-Preisgrenze für ein WG-Zimmer erreicht worden. In Ravensburg, Weingarten und Isny ist die Lage noch nicht so angespannt: Hier zahlen Studenten im Schnitt 360 Euro Miete für ein Zimmer in einer WG.