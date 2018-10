Der Mensch steht im Mittelpunkt

In den ersten Nachkriegsjahrzehnten hat der VdK in erster Linie die Interessen von Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen vertreten, heute kümmert er sich um die Belange insbesondere von Arbeitslosen, Rentnern, chronisch Kranken, Unfallopfern, Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen. Der Laupheimer Ortsverband feiert am Samstag, 20. Oktober, sein 70-jähriges Bestehen.

Nach Kriegsende 1945 herrschten Mangel und blanke Not in Deutschland; viele Städte lagen in Trümmern. Um Versehrte, Arbeitsinvaliden, Witwen und Waisen im Umgang mit Ämtern und Behörden zu unterstützen, Ansprüche geltend zu machen und existenzielle Sorgen zu lindern, bildeten sich Selbsthilfegruppen, die sich im VdK (Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands) zusammenschlossen.

Am 5. September 1948 wurde im Kronensaal die VdK-Ortsgruppe Laupheim aus der Taufe gehoben. Gründungsmitglieder waren Stephan Pohl, zum Vorsitzenden gewählt, Johann Braunger, Josef Bühler, Paul Kolloch, Anton Rechsteiner, Ulrich Rolser, Nikolaus Schick und Maria Stumpp. Die Bewältigung von Kriegsfolgen stand lange im Mittelpunkt. Noch 1968/69 wurde in der Stettiner Straße ein VdK-Gebäude mit neun Wohnungen gebaut, die laut SZ-Bericht „ausschließlich für den Personenkreis der Kriegsopfer“ bestimmt waren. Mit der Zeit aber wandelte sich die Klientel und wurde vielschichtiger. Folgerichtig benannte sich die Organisation 1994 um in Sozialverband VdK Deutschland e. V.

Als Anlaufstelle bei sozialrechtlichen Problemen sei der VdK heute gefragter denn je, was sich im Mitgliederzuwachs spiegele, sagt Gisela Scharnagl. Seit 2010 leitet sie ehrenamtlich den Ortsverband Laupheim, der in dieser Zeit von 350 auf fast 600 Köpfe zulegte. „Menschen, die Hilfe suchen, gibt es immer mehr“, weiß die gelernte Bankkauffrau. Die einen bitten um Unterstützung, weil ihr Antrag auf Erwerbsminderungsrente, Pflegeversicherungsleistungen oder eine Umschulung abgelehnt oder ihr Arbeitsplatz wegen einer Behinderung gekündigt wurde; andere hadern mit dem Jobcenter oder der Einstufung ihres Grades der Behinderung, kämpfen um die Anerkennung eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit, wollen Ansprüche auf Krankengeld durchsetzen – und so fort.

In Gisela Scharnagls Sprechstunden geben Ratsuchende einander oft die Klinke in die Hand – „es sind immer mehr Jüngere darunter“. Sie versucht sich Zeit für jeden Einzelnen zu nehmen, für Alleinerziehende mit finanziellen Problemen, Mobbing-Opfer, Menschen, die nicht mehr damit klarkommen, was man ihnen im Berufsleben zumutet, oder sich vergeblich um eine bestimmte Therapie bemühen. „Ich kann nicht immer helfen“, sagt Scharnagl, „aber ich versuche es.“ Oft vermittelt sie weiterführende Gespräche, etwa mit dem in Biberach ansässigen, für den VdK tätigen Juristen, mit hauptamtlichen Sozialrechtsreferenten, mit der unabhängigen Patientenberatung beim Landesverband. „Ich sehe mich als Lotse und leiste Vorarbeiten“, sagt die 63-Jährige.

Dass die Arbeit weniger werden könnte, glaubt Gisela Scharnagl nicht. „Wir sind ein reiches Land, aber menschlich werden wir immer ärmer“, urteilt sie über das soziale Klima in Deutschland. „Dem entgegenzuwirken, darin sehe ich meine Aufgabe.“ Der Mensch müsse im Mittelpunkt stehen. Im Laupheimer Ortsverband hat sie unter anderem die Aktion „Mitglieder für Mitglieder“ initiiert, bei der man einander mit den eigenen Fähigkeiten im Alltag hilft.

Jubiläumsfest mit Ausstellung

Am Samstag, 20. Oktober, feiert der VdK-Ortsverband im Gasthaus „Zum Schützen“ mit den Mitgliedern und geladenen Gästen das Jubiläum. Es gibt eine Festrede der Vorsitzenden und Grußworte, langjährige Mitglieder werden geehrt. Eine Ausstellung lässt 70 Jahre VdK in Laupheim Revue passieren.