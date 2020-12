Der Laupheimer OB erhält sein personalisiertes HRW-Trikot

In der vergangenen Saison hat sich der Handballverein Rot-Weiß (HRW) Laupheim den Aufstieg in die Württembergliga gesichert. Die Laupheimer Handballer hatten diese Herausforderung gemeistert und sich schon auf spannende Wettkämpfe gefreut, wurden jedoch wie alle Sportvereine hart von den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie getroffen. Eine Aktion soll dem Verein unter die Arme greifen.

Gegen Spende gibt’s den Namen und die Wunschnummer aufs Trikot

Genau wie im Frühjahr müssen derzeit sowohl das Training als auch die Spiele pausieren. Um trotz der schwierigen Lage ein positives Zeichen zu setzen und dabei den Verein nicht nur moralisch, sondern auch finanziell zu unterstützen, wurde eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Darüber informiert die Stadt Laupheim in einer Pressemitteilung. So hatten Fans und Unterstützer die Möglichkeit, sich das neue Trikot, welches anlässlich des Aufstieges produziert wurde, personalisieren zu lassen. Gegen eine Spende wurde der eigenen Name als Wasserzeichen auf die Trikots mit abgedruckt, wahlweise konnte man zudem das Trikot mit seiner Wunschnummer versehen.

Der OB macht mit

„Die Crowdfunding-Aktion hat gezeigt, was für kreative Köpfe bei uns im Verein sind, die echt was Tolles auf die Beine gestellt haben. Uns hat es sehr gefreut, dass die Aktion so rege angenommen wurde und dass wir auch Oberbürgermeister Gerold Rechle dafür gewinnen konnten“, sagt Helge Stührmann, der Vorsitzende des Handballvereins. Daher ließ es sich Stührmann nicht nehmen, Oberbürgermeister Gerold Rechle persönlich sein Exemplar zu überreichen.

Fast 100 Fans und Unterstützer machen mit

„Gerade, da die vergangenen Monate für den Vereinssport und für uns alle alles andere als leicht waren, unterstütze ich diese Aktion sehr gerne. Besonders schön finde ich, wie hier erneut die Laupheimerinnen und Laupheimer füreinander da sind“, erklärt Rechle. Im Falle der Trikot-Aktion waren auch Harry Remane und vor allem sein Sohn Nico involviert. Beide waren – gemeinsam mit Sven Schröder, der die Idee hatte und von Seiten des HRW auch die gesamte Aktion organisierte – an Design, Akquise und Produktion der Trikots beteiligt. Insgesamt haben nahezu hundert Bürgerinnen und Bürger ihr Trikot personalisieren lassen.