So schön war der Laupheimer „Mitsommer“

Eine prachtvoll geschmückte Rosentafel in der Laupheimer Mittelstraße hat zahlreiche Menschen am Freitagabend bei der Aktion „Mitsommer“ in die Stadt gelockt. Die Geschäfte, die bis 23 Uhr geöffnet hatten, verwandelten sich in Ateliers. Die Kombination aus Kunst, Bummeln und Schlemmen kam bei Besuchern an.

Graffiti-Künstler präsentiert sich, im Jugendhaus ist Hip-Hop Thema

Als die Sonne langsam ihre Kraft einbüßt, zieht es auch die Menschen in die Mittelstraße: Bei kühlen Getränken und Leckereien von den Foodtrucks genießen sie den Sommerabend an der geschmückten Rosentafel. „Einfach mal wieder gemütliches Beisammensein“, darüber freut sich Uwe aus Laupheim, der in einer Gruppe am Ende der Tafel sitzt. „Es ist schön, dass nach der langen Zeit die Rosentafel wieder stattfindet“, pflichtet ihm sein Nebensitzer Thomas bei. Beim Bummeln seien sie bereits vorab gewesen, damit sie noch einen guten Platz bekommen.

Vor dem „Eckpunkt“ führt derweil Graffiti-Artist Philip Walch alias „Stone“ die Spraydose über eine Leinwand. „Uns Graffiti-Sprüher sieht man in der Öffentlichkeit nicht so oft“, sagt der 30-Jährige und lacht. Die Kulturnacht in Laupheim biete Künstlern wie ihm eine Plattform. Graffiti-Kunst, als Ausdruck der Hip-Hop-Kultur, wird zeitgleich am städtischen Jugendhaus verwirklicht. Hier dürfen die Kinder und Jugendlichen sich an der Graffiti-Wand ausprobieren.

Künstler stellen ihre Werke in den Laupheimer Geschäften aus

Die passende Musik liefert Philip Slowik alias „DJ 96 Slow Flow“ aus Mietingen. Der 26-Jährige hat dafür seine Plattenteller mitgebracht und zeigt Tricks beim Auflegen, wie das Scratching. Durch das rhythmische Hin- und Herbewegen einer laufenden Schallplatte auf dem Plattenspieler erzeugt er Soundeffekte. Die anwesenden Jugendlichen staunen da nicht schlecht: „Die Kids haben sich gleich für die Kunst begeistern lassen“, sagt Slowik.

Einkaufen und Kunst genießen, das gibt es auch in den Geschäften. Eine Ecke im Modegeschäft „Warth blu“ am Marktplatz hat sich sogar in ein Atelier verwandelt. Dort stellt Künstlerin Mariella Burk, Warth-Mitarbeiterin in der Ravensburger Filiale, ihre Porträts aus. Seit Mai präsentiert sie ihre Werke öffentlich. Daher komme die Kulturnacht für sie zum perfekten Zeitpunkt: „Die Kundenfrequenz heute ist hoch, klar steht die Mode im Vordergrund, aber viele interessieren sich auch für die Bilder“, freut sie sich.

Wirtschaftsförderin ist mit der Veranstaltug voll zufrieden

Im Ladengeschäft herrscht ausgelassene Stimmung: Kunden werden mit einem Sekt empfangen und die Mitarbeiterinnen reißen Witze. „Es ist hier an der Einkaufsnacht immer lustig“, sagt Nadine aus Unterstadion, die drei Kleider gefunden hat. Neben ihr steht Hildegard aus Ehingen, die auf der Suche nach einem Sommerkleid ist. „Es ist einfach schön, wenn man zuschauen kann, wie die anderen die Mode anprobieren“, schwärmt sie.

„Unser Konzept ist voll aufgegangen“, sagt Barbara Klause, Wirtschaftsförderin der Stadt Laupheim. Es sei zwar ein großer Aufwand für alle Beteiligten, die Zusammenarbeit der Vereine, Werbetreibenden, Künstlern und Verwaltung lohne sich in jedem Fall. „Die Menschen haben Spaß, weil eine tolle Atmosphäre herrscht“, sagt Klause, die gespannt dem Auftritt der Laupheimer Band Ulli Hagel and Friends lauscht. „Für uns ist das ein Traditions-Gig, wir spielen hier seit vielen Jahren“, sagt Bassist Andi Schnell. Die Musiker begeistern die Zuhörer mit Klassikern aus Jazz, Soul und Funk und Interpretationen von Popsongs. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute in die Stadt gekommen sind, denen wir uns präsentieren dürfen.“

Floristinnen präsentieren an der Rosentafel Blumenkreationen

Die Rosentafel sei überragend geschmückt, sagt Harry Remane, Inhaber von „Harry’s Sport-Shop“ und Vorsitzender der Werbegemeinschaft Treffpunkt. Insgesamt 1200 Rosen zieren die Mittelstraße, wer ein Stück davon nach Hause will, kann sich Blumengestecke in Form von Kuchenstücken und Torten kaufen – das Motto in diesem Jahr: ein Kaffeekränzchen im Rosengarten.

„Wir arbeiten mit viel Leidenschaft für den Rosenmarkt und mit Liebe zum Detail“, sagt Marielle Dodel, Inhaberin des gleichnamigen Blumengeschäfts. Neun Mitarbeiter hätten mehr als 50 Stunden Zeit aufgebracht für die Gestaltung der rund 100 Meter langen Tafel. „Wir konnten endlich mal wieder zeigen, wie viel Kreativität in der Floristik steckt.“ Es sei ein tolles Gefühl, Teil der Veranstaltung zu sein, umso mehr, weil viele Leute staunend die Kreationen bewunderten. Eine davon, ist Besucherin Matilde, die auf der Suche nach einem Rosensträußchen ist: „Das ganze Ambiente ist toll.“

Ein Hauch von Heimatfest weht bereits durch die Stadt

Mit der Kundenfrequenz in den Geschäften zeigt sich Treffpunktvorsitzender Harry Remane nach Abschluss der Veranstaltung zufrieden. „Der Wettergott muss Treffpunkt-Mitglied sein, die hohen Temperaturen haben viele Leute in die Stadt getrieben.“ Bei manchem Besucher sei schon Heimatfeststimmung aufgekommen. Passend dazu gab es eine Ausstellung historischer Heimatfestplakate im Einrichtungshaus Mock in der Rabenstraße. „Wir wollen die Hochstimmung weiterbringen“, sagt Regina Mock-Bartl, die sich freute, dass viele Kunden wegen der Ausstellungsstücke ins Geschäft kamen.