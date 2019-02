Der „Laupfrosch“ sagt danke

Auch im vergangenen Jahr haben sich wieder viele Personen eingebracht und ein abwechslungsreiches „Laupfrosch“-Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Dafür hat Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle am Dienstagabend „Danke“ gesagt.

„Schön, dass Sie hier sind“, begrüßte Oberbürgermeister Gerold Rechle die Anwesenden im Jugendhaus. 46 Veranstalter, darunter Vereine, Institutionen, aber auch Privatpersonen hätten die stattliche Zahl von 114 Programmpunkten für die Kinder angeboten. 23 Jahre lang gebe es das Ferienprogramm Laupfrosch schon in Laupheim, so Rechle. Vielleicht seien heute auch einige dabei, die schon als Kind daran teilgenommen haben und jetzt selber Programmpunkte organisieren. „Das ,Laupfrosch’-Programm ist eine Erfolgsgeschichte, die über viele Jahre aufrecht erhalten werden konnte.“

Es sei in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr, dass so viel Zeit für die intensive Vorbereitung aufgewendet werde. Rechles Dank galt allen, die sich dabei engagieren, ganz besonders auch Elia Heinzelmann, die im Rathaus von Beginn an für die organisatorischen Abläufe des Ferienprogramms verantwortlich sei, sowie Ursula Dreiz vom Kinderschutzbund und Josef Schoch, der auch schon seit den Anfängen des Laupfroschs dabei ist.

Er könne nicht alle Veranstaltungen aufzählen, wolle aber ein paar Beispiele nennen, so Gerold Rechle. Wie etwa den Bundeswehrluftsportring, mit dem 45 Kinder die Stadt von oben betrachten und auch noch eine Runde um das Ulmer Münster drehen konnten. Auch Kathrin Wörz aus Bihlafingen sei nicht mehr weg zu denken. Sie alleine habe für die Bihlafinger Kinder 46 Veranstaltungen angeboten. Die Polizei Laupheim stelle die Hundestaffel aus Biberach mit insgesamt sechs Beamten ab. Diese drei Beispiele stehen laut Gerold Rechle stellvertretend für alle Veranstalter. Bewundernswert sei auch die Treue zum „Laupfrosch“-Ferienprogramm.

So freute sich das Stadtoberhaupt auch, einige Veranstalter für ihr langjähriges Engagement zu ehren. So bietet die Fußballschule Trefzger seit zehn Jahren ein zweitägiges Fußballcamp an. Die Tischtennisabteilung des TSV Laupheim, ebenso lange dabei, veranstaltet regelmäßig ein dreitägiges Tischtenniscamp. Bereits seit 20 Jahren engagieren sich der Hegering Laupheim mit einer Führung durch den Wald, die Bäckerei Mast mit dem Gießen von Schoko-Nikoläusen und das Polizeirevier Laupheim mit einer Besichtigung des Reviers und der Vorführung mit der Hundestaffel.

„Ihnen allen gilt mein herzliches ,Vergelt’s Gott’,“ so Rechle. Er wisse aus eigener Erfahrung, was an Arbeit dahinter stecke. Doch er ist sich auch sicher: „Wenn man die leuchtenden Augen der Kinder sieht, ist das alle Mühe wert.“