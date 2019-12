Der Jugendfußball schafft Zusammenhalt

Tolle Stimmung und packende Spiele: Am letzten Novemberwochenende hat in der Mehrzweckhalle am Laubach in Laupheim ein integratives Jugendfußballturnier stattgefunden. Organisiert wurde die Veranstaltung für Kinder und Jugendliche von der städtischen Jugendarbeit in Kooperation mit dem Verein Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.

In zwei Altersklassen (bis 13 Jahre und ab 13 Jahre) wurden am Samstagvormittag die Sieger in Hin- und Rückrundenspielen ermittelt, welche am Ende die verdienten Siegerpokale in die Höhe stemmen durften. In beiden Altersklassen waren je drei Mannschaften vertreten, welche mit jeweils vier Feldspielern und einem Torwart gegeneinander antraten.

Souveräne Tabellenführung

In der jüngeren Altersklasse waren die Mannschaften „SGM Baustetten I“, „FV Olympia Laupheim“ und „Team Juventus“ vertreten. Bereits in der Vorrunde zeichnete sich die körperliche Überlegenheit der SGM ab, was zu einer souveränen Tabellenführung nach zwei Spielen führte. Diese bestätigte sich in der Rückrunde. Dort stieß die Mannschaft aber auf große Gegenwehr der stark kämpfenden anderen Teams. Nichtsdestotrotz behielt die „SGM Baustetten I“ die Nerven und holte sich den ersten Platz in ihrer Altersklasse.

Im Spiel um Platz zwei traten die „FV Olympia Laupheim“ und „Team Juventus“ gegeneinander an. In einer spannenden Partie mit einigen knappen Schiedsrichterentscheidungen besiegte „Team Juventus“ zwar den „FV Olympia Laupheim“ mit 4:3 in der Rückrunde. Dennoch konnten die Laupheimer von ihren guten Leistungen profitieren und den zweiten Platz in der jüngeren Altersklasse aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber „Team Juventus“ belegen. In der älteren Altersklasse traten „Team Avocado“, „Black Lions“ und das Team „Bronner Berg“ an. „Team Avocado“ erwischte einen schweren Start gegen die weitaus älteren Teams, fand sich aber ab dem zweiten Spiel des Turniers besser zurecht und zauberte sich mit feinem „Pannaspiel“ zum dritten Platz der Altersklasse.

Rasanter Schlagabtausch

Schon in der Hinrunde lieferten sich die Teams „Black Lions“ und „Bronner Berg“ einen rasanten Schlagabtausch mit vielen Möglichkeiten und körperbetontem Spiel, was zu einem 2:1 für die „Black Lions“ führte. Gleiches spielte sich im Rückrundenspiel ab, in welchem das Team „Bronner Berg“ in den letzten fünf Sekunden des Spiels den Siegtreffer zum 1:0 markieren konnte. Nach Ende der Rückrunde hatten beide Teams die gleiche Punkteanzahl. Erst zur Siegerehrung wurde den Mannschaften offiziell bekannt gegeben, dass die „Black Lions“ dank der besseren Tordifferenz den ersten Platz des Turniers in ihrer Altersklasse belegen konnten.

Das von den Sportlern fair geführte Turnier endete wie geplant um 14 Uhr mit der viel bejubelten Preisübergabe. Auch im nächsten Jahr soll ein vergleichbares Turnier folgen. Die Motivation der Kinder und Jugendlichen zur Teilnahme ist nach Beobachtung des Veranstalters in jedem Fall vorhanden.