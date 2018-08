Der Jubilar fühlt sich wohl am Rottumufer

Seinen 90. Geburtstag konnte Alban Hugo Gapp am Dienstag feiern. Nach einem Schlaganfall im vergangenen Jahr wohnt er im ASB-Seniorenzentrum in Laupheim, wo er sich mit Blick auf das neugestaltete Rottumufer recht wohl fühlt.

Alban Hugo Gapp stammt aus Baienfurt und hat dort auch bis zum Umzug nach Laupheim gelebt. Wegen den Folgen eines Schlaganfalls konnte er sich in seinem Eigenheim nicht mehr selber versorgen. Etliche Jahre lang hat er früher aber in Obersulmetingen gelebt, sodass ihm die Gegend sehr vertraut ist.

Zahlreiche Gratulanten kommen zu Besuch

Einige Gratulanten waren bei ihm zu Besuch, darunter seine Söhne Erhard und Wolfgang, Pater Johny Vellavalliyil von der Katholischen Kirchengemeinde und Rainer Ganser als Vertreter der Stadt Laupheim. Die Söhne führten ihren Vater zur Feier des Tages zum Mittagessen aus und machten mit ihm einen Spaziergang durch Laupheim und den Schlosspark.

Rainer Ganser überbrachte neben den Glückwünschen von Oberbürgermeister Gerold Rechle und einem Geschenkkorb der Stadt Laupheim auch eine Grußkarte und ein Präsent des Landrats Dr. Heiko Schmid und eine Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

An solch einem Tag, sagte Alban Hugo Gapp, schaue man auf das Leben zurück und spräche zu sich selber: „Was habe ich getan und was hab ich geleistet, aber auch: Was kann ich noch tun.“ Durch seinen Beruf bei der Deutschen Bahn, wo er sich von kleinen Anfängen an bis zum Amtsrat emporgearbeitet habe, sei er auch viel herumgekommen und habe unter anderem in Ravensburg, Ulm oder Stuttgart gearbeitet.

Er bedauere, dass er durch seine Krankheit nicht mehr selbstständig laufen kann und auf den Rollstuhl und die Hilfe anderer angewiesen sei. „Aber ich habe sehr viel unternommen in meinem Leben, bin auf den Bergen herumgekraxelt und bis ins hohe Alter mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Mit dem Auto zum Einkaufen fahren, das gab es bei mir nicht.“ Also müsse er zufrieden sein, so der Jubilar.