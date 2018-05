Der „Idealfall“ klingt traumhaft

Dass das Akkordeon ein faszinierendes Instrument ist, bewiesen das Akkordeonorchester von Gerd Seemüller und das Seniorenorchester des Akkordeonclubs Gögglingen, geleitet von Stanimir Uzunov, am Samstagabend im Kulturhaus. Die vielen verschiedenen Musikstile wurden hervorragend präsentiert und begeisterten das Publikum. Günther Grässle führte in bewährter Manier durch das Programm und wusste allerhand Wissenswertes zu den Stücken und deren Komponisten zu berichten.

Im Volksmund werde das Akkordeon oft Quetsche genannt, so Grässle. Mit diesem Ausdruck sei Hans Hemgesberger nicht einverstanden. „Was sich am Akkordeon an Leben durch das Bewegen der rechten und linken Hand anstellen lässt, ist unerklärlich und wundersam“, zitierte Grässle den bekannten Akkordeonhersteller. „Rechts gedrückte Tasten erzeugen Töne, die sich zu traumhaften Klangfolgen verbinden und sich im Takt der basslastigen linken Hand anpassen. Im Idealfall.“

Über diesen Idealfall konnten sich die Besucher bei den Darbietungen im Kulturhaus freuen. Sie erlebten ein mehr als abwechslungsreiches Konzertprogramm, welches mit hervorragender Qualität von den beiden bestens vorbereiteten Orchestern dargeboten wurde. Mit beeindruckender Klangfülle eröffnete Gerd Seemüller mit seinem Orchester bei einigen Melodien aus dem Musical „Phantom der Oper“ den Abend. Diese gingen in ihrer Intensivität gleich durch und durch. Die Musikerinnen und Musiker ließen ihre Finger nur so über die Tasten fliegen. Berühmt ist das Akkordeon auch für seine Interpretation der Tangomusik, die selbstverständlich an diesem Abend in Form von „Se desea un Tango“ – „Ein Tango ist erwünscht“ – nicht fehlen durfte und vom Orchester Seemüller schwungvoll präsentiert wurde.

1961 hat Ernest Gold einen Oscar für seine Musik für den Film „Exodus“ bekommen, welche im Anschluss eindrücklich und mit viel Gefühl und Können präsentiert wurde. Ganz schwäbisch wurde es bei dem Stück „Schwabenstreiche“. In diesem hat der Komponist Adolf Götz sieben Variationen des Volksliedes „Jetzt gang i ans Brünnele“ vereint. „Mitsingen erwünscht“, so Grässle. Das hat sich zwar keiner, und wenn nur ganz leise, getraut, aber gefallen hat das abwechslungsreiche Stück den Gästen sehr gut, wie am Beifall zu hören war. Mit dem Bossa Nova „Sag mir quando, sag mir wann“, verabschiedete sich das Akkordeonorchester Seemüller.

Dirigent glänzt als Solist

Seine hervorragenden Qualitäten als Solist auf dem Akkordeon zeigte Stanimir Uzunov gleich zu Beginn des Auftrittes des Seniorenorchesters des Akkordeonclubs Gögglingen mit dem Stück „Rhapsodia azzura“ von Bio Bocossi. Das Publikum war begeistert über seine gefühlvolle und hochkarätige Darbietung. Bestens vorbereitet hatte Uzunov auch sein Orchester. Diesem gelang ein beschwingter Einstieg mit dem zeitgenössischen Stück „Night Beat“ von Wolfgang Ruß-Plötz.

In die Welt der Kirchenmusik entführten die Musikerinnen und Musiker das Publikum mit der „Gothischen Suite“ von Léon Boëllmann. Der Komponist sei nur 35 Jahre alt geworden, wusste Günther Grässle, habe aber in seinem kurzen Leben 160 Stücke geschrieben.

Sänger und Sopranistin überraschen

Eine besondere Überraschung wartete auf die Gäste im Anschluss. Beim „Panis Angelicus“ von César Franck wurde das Orchester durch die Männer der Chorvereinigung Gögglingen und der Sopranistin Angelika Köder, die den Chor auch leitet, bereichert. Der schöne Gesang und die einfühlsame Begleitung des Orchesters ließen eine besondere Atmosphäre im Kulturhaus entstehen. Mit einer für Akkordeonorchester von Stanimir Uzunov bearbeiteten Fassung der „Reflexionen“ von Alexander Tekeliev und der mitreißenden Musik des „Danzon No. 2“ von Arturo Marquez endete ein wunderbarer Konzertabend.

Mit viel Applaus und Bravo-Rufen wurden die Dirigenten Gerd Seemüller und Stanimir Uzunov und ihre Orchester für ihre großartige Musik am Ende nochmals vom Publikum gewürdigt.