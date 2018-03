Der Haushalt der Rekorde

Der Laupheimer Haushaltsplan 2018 ist in jeder Hinsicht eine Besonderheit. Abgesehen von einer rekordverdächtigen Investitionshöhe markiert er einen Zeitenwechsel: Es ist der erste Etat seit Jahren, den nicht Kämmerer Gerold Rechle vorgetragen hat, weil der die Einbringung schon von der Warte des Oberbürgermeisters aus erlebte. Noch-Amtsinhaber Rainer Kapellen hatte sich entschuldigen lassen, und Rechle überließ seiner Stellvertreterin Elena Breymaier die Bühne. Was die am Montagabend im Gemeinderat vortrug, sprengte alle bisherigen Dimensionen. Erstmals überschreitet das Volumen beider Haushalte die Grenze von 100 Millionen Euro und enthält dabei mit 28 Millionen Euro einen ungewöhnlich großen Vermögenshaushalt, um elf Millionen Euro größer als im Vorjahr. Das heißt: Die Stadt will in diesem Jahr in neuen Dimensionen Geld investieren – und dabei den Schuldenstand sogar noch leicht senken.

„Rekord“ war das Wort, das Elena Breymaier bei der Einbringung am meisten nutzte. Auf Rekordniveau sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, der größten Einnahmequelle: 29 Millionen. Unter anderem daraus resultiert der Überschuss von 8,1 Millionen Euro, die in den investiven Vermögenshaushalt fließen. Abzüglich der Tilgungen im Vermögenshaushalt bedeutet das eine Netto-Zuführung von 7,8 Millionen Euro. Und das im Jahr nach der riesigen Gewerbesteuer-Nachzahlung, durch die Laupheim über Rücklagen in Höhe von 45 Millionen Euro verfügt.

Die guten Zahlen entstehen, weil derzeit einfach alles für Laupheim spielt. Auch die steigende Bevölkerungszahl spiegelt sich im Haushalt wieder: Die anteiligen Einnahmen aus der gewachsenen Einkommenssteuer spülen 1,7 Milionen Euro zusätzlich in die Kasse. 845 000 Euro zusätzlich bringt der Umsatzsteuer-Anteil ein. Zugleich ist die Kreisumlage leicht gesunken.

Konzept fürs Rathaus

Der neue Haushaltsplan, dessen Erstellung sich wegen der OB-Wahl bekanntlich um ein paar Monate verschoben hatte, enthält auch bereits viele Positionen, die der kommende Oberbürgermeister Rechle im Wahlkampf als seine Themen angekündigt hat. Das Rathaus ist zum Beispiel enthalten mit 500 000 Euro: Die sind für die Erstellung einer Neukonzeption für das Gebäude vorgesehen – und in dem Zuge auch für ein Verkehrskonzept zum Marktplatz. Das Projekt „Bürgerpost“ soll mit einem Haushaltsposten von einer halben Millionen Euro vorangebracht werden. Fast 2,2 Millionen Euro Investitionen sind für die Schulen vorgesehen – da sind denn auch Toilettensanierungen am Carl Laemmle-Gymnasium und an der Friedrich-Adler-Schule enthalten, wie Schüler, Eltern und Lehrer sie zuletzt unter Protest gefordert hatten.

Für die Jugend steht im Etat ein kleiner, neuer Posten, der Größeres nach sich ziehen soll: 2000 Euro zur Anschubplanung eines Jugendparlaments, das in der Stadt mitbestimmt. 80 000 Euro stehen im Haushalt zur Bekämpfung des Vandalismus, wie Rechle als OB-Kandidat angekündigt hatte. Man wolle „auf allen Ebenen Impulse setzen“, fasste er diese Ausgaben zusammen.

Die große Anzahl Investitionen soll bezahlt werden, ohne dass dafür die Verschuldung der Stadt steigt. Im Gegenteil: Der Etat sieht eine Absenkung im Laufe des Jahres von 4,8 auf 4,5 Millionen Euro vor. Das geht allerdings nur, indem die Stadt „von ihrer Substanz“ zehrt, wie die Kämmerin Elena Breymaier erklärte – indem die Stadt einen Teil der angesammelten Rücklagen aktiviert. Mehr als zehn Millionen Euro aus diesem Topf gleichen die Differenz zwischen der Investitionshöhe von 28 Millionen Euro und dem Haben im Vermögenshaushalt aus.

Die Stadt verfügt aktuell über viel Geld, fasste Breymaier zusammen. Die kommende neue Haushaltsführung und Ausgleichszahlungen werden das ändern, aber bis dahin sollten aufgeschobene Projekte angegangen werden. „Die finanziellen Mittel sind vorhanden“, sagte sie: „Packen wir es an!“