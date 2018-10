Der große Marktplatz der Hoffnungen

Für Leonie steht fest: Sie möchte Konditormeisterin werden. Mit diesem Wunsch rennt sie bei Stefan Mast offene Türen ein. So haben die 14-jährige Schülerin und der Bäckermeister sich gut verstanden am Mittwoch in der Friedrich-Adler-Realschule, wo bei der Berufsinfobörse gut 80 Gewerbebetriebe und Branchenverbände mit Hunderten Schülern ins Gespräch kamen. Die Aktion kommt an und wächst.

Es war bereits die 21. Berufsinfobörse, die von Mitgliedern des Elternbeirats und dabei federführend von der Vorsitzenden Antje Held organisiert worden ist. Es könnte die bisher größte gewesen sein, in jedem Fall wird die Anziehung dieser Veranstaltung spürbar größer – und zwar für beide Seiten. Auf den Fluren, in Klassenzimmern und in der Aula wie auf dem Schulhof sind praktisch alle regionalen Branchen vertreten – und alle Anbieter hoffen durch Kontakte auf Nachwuchs.

Vor allem im Handwerk und in der Gastronomie sind Auszubildende heiß begehrt, weshalb auch Thomas Rößler das Gespräch mit den Jugendlichen sucht. Er ist als Inhaber des Hotel-Restaurants „Laupheimer Hof“ und als Vertreter der Standesorganisation Dehoga bei der Börse dabei. Eigentlich, so sagt er, sei die Arbeit in Restaurant und Küche eine gute und wirklich spannende, aber das muss auch vermittelt werden: „Es ist eine Aufgabe, diesen Beruf attraktiv anzubieten.“ Was abschreckt, weshalb mancherorts händeringend Auszubildende gesucht werden, seien wohl die ungewöhnlichen Arbeitszeiten. Deshalb sieht er auch die Betriebe in der Pflicht: „Da müssen wir auch etwas bringen.“

Offensiv um Nachwuchs wirbt auch die Mechaniker-Branche gleich mit mehreren Info-Ständen. An einem erklärt der Auszubildende Marvin Schuster gerade einem jungen Mann: Wichtiger als eine gute Note in Deutsch seien gutes Auftreten und echtes Interesse bei der Bewerbung – dann klappt das auch mit der Lehrstelle. Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung zum Mechatroniker inzwischen wegen des hohen Anteils an Elektrotechni. Aber biete dann viele Möglichkeiten in allen Mechanikerberufen, erklärt der Lehrer Michael Maidel von der Kilian-von-Steiner-Berufsschule. Und: Die Guten sind sehr gefragt!“ Manchmal kommt es aber auch auf andere Qualitäten an, erläutert nebenan der Azubi Niklas Stallbaumer aus Maselheim. Er lernt Landmaschinen-Mechatroniker und weiß: Zuverlässige und treue Lehrlinge sind gefragt, auch wenn sie nicht den höchsten Schulabschluss mitbringen. „Dann werden sie mehr gefördert“, sagt er. Denn die bleiben später auch im Betrieb.

Schulleiterin Petra Schänzle zeigt sich begeistert von der 21. Berufsinfobörse: „So groß war das wohl noch nie“, resümiert sie und schätzt die Beteiligung auf gut 400 bis 500 Jugendliche – viele aus den achten und neunten Klasse ihrer Schule, aber auch ältere von anderen Schulen. Die jüngeren orientieren sich, die älteren Schüler fragen konkret, erklärt sie.

Ganz konkrete Fragen hatte die Schülerin Leonie Schmidt, die bei Bäcker Mast sogar mit der Brezelkönigin Tatjana Moosmayer sprechen konnte. Sie backe gerne, erklärt die 14-Jährige, und sie möchte ihr Hobby zum Beruf als Konditorin machen. Das Gespräch auf der Börse sei gut gewesen, aber mehr noch setzt die zielstrebige Schülerin aufs persönliche Erleben: bald in einem Praktikum.