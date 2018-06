Der geteilte Mantel prägt

Seit 40 Jahren gibt es die „Arbeitsgemeinschaft Missions- und Entwicklungshilfe“ mit Sitz in Laupheim und seit 25 Jahren die dazugehörige „Sammelzentrale Aktion Hoffnung“ in der Fockestraße 23/1. Am kommenden Wochenende werden beide Jubiläen groß gefeiert (siehe Kasten). Der Vereinsvorsitzende Roman Engelhart ist schon fast seit Anbeginn dabei.

Der 47-Jährige erinnert sich noch gut an seine Kindheit. „Als kleiner Junge habe ich zusammen mit Freunden bei der damaligen Sammelzentrale in Blaustein Kleider gepresst. Wir mussten dazu tief hinunter in einen Schacht steigen. Es war heiß und stickig. Gleich danach sind wir dann immer ins Freibad zum Erfrischen“, erzählt Engelhart. Das war Mitte der Siebziger Jahre, als man gerade dabei war, die Altkleidersammlungen neu zu strukturieren.

„Ab Mitte der Sechziger Jahre gab es Kleidersammlungen in der Diözese, vor allem in Oberschwaben“, berichtet Roman Engelhart. „Damals hat man aber nur einmal im Jahr gesammelt, und zwar projektbezogen, zum Beispiel für die Aktionen Manana (Morgen) und Afrika oder auch in Katastrophenfällen.“ Organisiert habe das die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden. „Es wurden viele einzelne Pakete in alle Herren Länder verschickt“, weiß Engelhart. Als der Versand immer teurer wurde, machte sich ein enger Personenkreis daran, die Sammlungen auf eine andere Basis zu stellen und systematischer und häufiger zu organisieren. 1974 entstand daraus die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Missions- und Entwicklungshilfe, und im selben Jahr legte der erste Überseecontainer mit Altkleidern in Richtung Brasilien ab. „Die Arge lief zunächst noch unter dem Dach der KAB, erst im Dezember 1978 wurde sie als eigenständiger Verein außerhalb der KAB gegründet und 1984 ins Vereinsregister eingetragen“, erklärt Roman Engelhart.

In den ersten 15 Jahren dienten ein alter Kindergarten und einige ausgediente Lagerhallen in Blaustein als Sammel- und Sortierzentrale. Die Gebäude wurden zunehmend baufällig, und auch die Kapazitäten reichten bald nicht mehr aus. Denn nach den 24 Tonnen des ersten Containers im Jahr 1974 wurden bis 1989 schon bis zu 600 Tonnen in 30 Containern jährlich verschifft. „Man musste was Neues suchen und hat Laupheim wegen seiner zentralen Lage zwischen Ulm und Biberach ausgewählt. Dort hat die Firma Matthäus Schmid eine Halle in der Fockestraße zur Verfügung gestellt“, sagt Engelhart. Am 1. Januar 1989 startete die Laupheimer Sammelzentrale der Arge, aus der zwei Jahre später die diözesanweite „Aktion Hoffnung“ hervorging, der weitere neun Verbände angehören. Im Jahr 2001 zog die Sammelzentrale nochmals um – in ein benachbartes, von der Firma Schmid extra gebautes Gebäude. Dort ist heute außer der Lager- und Sortierhalle auch ein großer Laden untergebracht, der als wichtige Einnahmequelle neben dem Kleiderverkauf auf Märkten und dem Verkauf von Recyclingware dient.

20 000 ehrenamtliche Stunden

Diözesanweit werden der Aktion Hoffnung heute bis zu 5500 Tonnen Kleider pro Jahr gespendet. Gut 5000 Tonnen stammen aus den 1100 Kleidercontainern, rund 450 Tonnen kommen aus Straßensammlungen. Letztere werden allesamt in Laupheim sortiert, dazu bis zu 200 Tonnen aus den Containern. Rund 1500 Helferinnen und Helfer sortieren die Kleidung – aufgeteilt in 73 Gruppen – in jährlich rund 20 000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden. Die gespendeten Säcke werden zunächst in große Gitterboxen eingelagert, nach und nach geöffnet und begutachtet. Dabei wird entschieden, was als Sommer- oder Winterware in alle Welt weitergespendet wird (60 Prozent), welche Textilien in die 29 Recycling-Sorten kommen, weil sie nicht mehr tragbar sind (30 Prozent), und welche Kleidung als Second-Hand-Ware im eigenen Laden oder auf Märkten verkauft werden (2 Prozent). Der Rest (8 Prozent) wird als Müll entsorgt.

„Wir sind eine der ganz wenigen Organisationen, die alles selber machen – von der Abholung an der Haustür oder am Container bis zur Verteilung an die Bedürftigen vor Ort durch unsere jeweiligen Partnerorganisationen“, betont Roman Engelhart. Damit sei gewährleistet, dass die Kleidung auch dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird, und nicht in den Händen kommerzieller Organisationen landet. Die 336 versandten Tonnen im vergangenen Jahr gingen nach Rumänien (146 Tonnen), Brasilien (82), Chile (29), Angola (24), Bolivien, Burundi (je 22) und Uganda (11). Kritik, wonach die Kleiderspenden mit der örtlichen Textilindustrie konkurriere und somit die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ausbremse, entgegnet Engelhart: „Obdachlose, kinderreiche Familien oder alte Menschen, egal ob in Brasilien oder in Deutschland, können sich die in ihrer Heimat hergestellte Kleidung ebensowenig leisten wie die Billig-Importe aus China.“ Je nach Einkommenssituation erhalten die Menschen die Kleidung geschenkt oder gegen einen kleinen Obulus. Der Erlös daraus fließe wiederum in örtliche soziale Projekte, zum Beispiel in die Sanierung eines Kindergartendachs.

Der geteilte Mantel des Heiligen Martin, betont Roman Engelhart, sei auch heute noch prägend für die Arbeit der Aktion Hoffnung.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

„Das schönste Jubiläumsgeschenk wäre, wenn sich Menschen finden, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren“, sagt Roman Engelhart, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Missions- und Entwicklungshilfe und Betriebsleiter der Sammelzentrale Aktion Hoffnung in Laupheim. Gesucht werden Einzelpersonen oder gerne auch Gruppen, die bereit sind, beim Abladen und Sortieren der Kleider mitzuhelfen – und sei es nur ein- bis zweimal im Jahr. „Eine Gruppe besteht normalerweise aus sechs bis acht Personen“, sagt Engelhart. „Das können Privatpersonen oder Vereinsmitglieder sein, die sich zusammentun und ab und zu etwas Gutes tun wollen.“ Vor allem junge Leute und gerne auch Männer sind gefragt. „Unsere aktuellen Gruppen bestehen zu 90 Prozent aus Frauen, manche sind schon seit 40 Jahren dabei. Es gibt welche, die sind schon 90 Jahre alt. Es fehlt an Nachwuchs“, erklärt Roman Engelhart.

Tag der offenen Tür am 12. Juli

Über die umfangreiche Arbeit der Einrichtung und die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements kann man sich beim Tag der offenen Tür am Samstag, 12. Juli, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr in der Sammelzentrale in der Fockestraße 23/1 erkundigen. Angeboten werden Betriebsführungen und Schausortierungen. Der Second-Hand-Laden hat geöffnet. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ organisiert ein Kinderprogramm mit Hüpfburg und Glücksrad. Neben Informationen zu Brasilien gibt es auch brasilianisches Churrasco (verschiedene Sorten Fleisch vom offenen Grill) mit Salatauswahl sowie Kaffee und Zopfbrot.

Am Sonntag, 13. Juli, findet um 11 Uhr in der Marienkirche ein Festgottesdienst mit Bischof Dom Leonardo Ulrich Steiner, dem Leiter der nationalen brasilianischen Bischofskonferenz, statt. Nach dem anschließenden Empfang im katholischen Gemeindezentrum und einem gemeinsamen Mittag- essen folgt ein buntes Programm für die Helferinnen und Helfer sowie die geladenen Gäste von nah und fern.