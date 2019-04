Der DGB sorgt sich um die Demokratie in Europa

„Demokratie in Gefahr?“ Antworten auf diese Frage möchte der Kreisverband Biberach des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) bei seiner traditionellen Vorabendveranstaltung zum 1. Mai in Laupheim geben. Als fachkundiger Redner für die öffentliche Veranstaltung am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Laupheimer Rathauses konnte Lucius Teidelbaum, Rechercheur, Journalist und Buchautor aus Tübingen, gewonnen werden. OB Gerold Rechle wird ein Grußwort halten. Auf kabarettistische Weise wird sich Marlies Blume dem Thema des Abends widmen.

„Das zentrale DGB-Thema zum 1. Mai lautet ja: Europa, aber richtig. Deswegen hatten wir die Idee, in Laupheim etwas pro Integration und gegen den aufkommenden Nationalismus in Europa zu machen“, sagt Antje Trosien, Gewerkschaftssekretärin des DGB Südwürttemberg in Ulm. „Wir knüpfen damit ein bisschen an die Veranstaltung vor zwei Jahren mit Jess Jochimsen in Laupheim an.“ Der Kabarettist und Autor hatte sich ernsten Themen wie Fremden- und Verfassungsfeindlichkeit oder Arbeitsrecht auf unterhaltsame Weise genähert, ohne sie ins Lächerliche zu ziehen. Der Ratssaal war voll und die Stimmung so gut wie selten zuvor.

Heiteres von Marlies Blume

Für den heiteren Teil zeichnet diesmal die Ulmer Komödiantin Marlies Blume verantwortlich. „Sie hat sich einen Aspekt aus dem Thema des Abends ausgesucht und macht einen kurzen Auftritt dazu. Mehr möchte ich nicht verraten, aber es wird bestimmt sehr lustig“, sagt Antje Trosien. Sie selbst wird – nach der Begrüßung durch den Laupheimer Oberbürgermeister Gerold Rechle – „das eine oder andere aktuelle gewerkschaftliche Thema ansprechen“, verspricht sie. Der größte Zeitblock freilich gebührt dem Hauptredner: Lucius Teidelbaum. „Nationalismus-Kritik ist sein Paradethema“, erklärt Trosien. „Er schreibt Bücher darüber und verbreitet seine Meinung auch in Blogs im Internet.“

Wer glaubt, das Thema passe nicht zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, den belehrt Antje Trosien eines besseren. „Wir knüpfen damit schon an eine gewerkschaftliche Leitlinie an: Es steht nämlich explizit in der Satzung des DGB, dass Nationalismus nicht unser Ding ist“, betont sie. Darüber hinaus seien Nationalisten in der europäischen Geschichte immer wieder gegen Gewerkschaften gewesen, und die AfD stehe in ihrem Programm etwa dem Mindestlohn oder sicheren Renten – also zentralen Punkten im Arbeitskampf – eher kritisch Gegenüber.

16 Argumente für Europa

Der DGB wolle beim Thema „Europa, aber richtig“ jedoch nicht nur die negativen Entwicklungen betrachten, sondern auch positive Denkansätze liefern, betont Antje Trosien. „Wir haben einen Flyer herausgebracht mit 16 Argumenten für Europa. Der wird uns förmlich aus der Hand gerissen“, berichtet sie. Auch der DGB-Bundesvorstand mache in einem Flugblatt zum Tag der Arbeit 2019 deutlich: „Wenn es die Europäische Union nicht gäbe, müsste man sie erfinden.“ Als Vorteile neben freiem Reisen und Arbeiten werden Arbeitnehmerrechte wie Arbeitszeiten, Urlaub und Mutterschutz aufgezählt. Und auch wirtschaftlich profitiere Deutschland enorm von der EU-Mitgliedschaft.

Und beim Thema Integration gelte es, so Antje Trosien, sich auch mal selbst den Spiegel vorzuhalten: Sage ich nur Ja zu Integration, oder tu ich auch aktiv was dafür? Für letzteres bieten die anstehenden Wahlen eine ganz simple Möglichkeit, meint die Gewerkschafterin: „Wer den aufkommenden Nationalismus nicht akzeptieren will, sollte sein Wahlrecht ausüben und darauf achten, dass er eine demokratische Partei wählt. Das gilt nicht nur für die Europa-, sondern auch für die Kommunalwahl.“