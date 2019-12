Der Chor bringt den Stern zum Strahlen

Nach den Weihnachtsfeiertagen hat der Laupheimer Singkreis noch einmal für besinnliche Stimmung gesorgt: Im 50. Jahr seines Bestehens stand das Konzert in St. Petrus und Paulus ganz im Zeichen des Mottos „Weihnachten im Lied der Völker“.

Mix aus Sprachen und Stilen

Unter der Leitung von Andrea Schöttler, die mit einigen kurzen Texten durch das Konzert führte, brachten die Sängerinnen und Sänger Weihnachtslieder in sieben Sprachen zu Gehör, die sich in unterschiedlichen Stilen mit verschiedenen Aspekten der Weihnachtsgeschichte befassten. Neben Stücken aus Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien und zahlreichen weiteren Ländern gab der Chor auch einen Einblick in die orthodoxe Vorstellung der Verkündigung von Jesu’ Geburt durch die Engel mit dem Stück “Cheruvimska pesen” aus Bulgarien. Die musikalische Reise der Weihnachtslieder führte das Publikum jedoch nicht nur durch zahlreiche Sprachen, Stile und Länder, sondern auch durch mehrere Jahrhunderte.

Das Repertoire des Singkreises reichte von klassischen Stücken von Johann Sebastian Bach (“Wie schön leuchtet der Morgenstern“) und Georg Friedrich Händel (“Joy to the World“) bis hin zu modernen Kompositionen aus dem 20. Jahrhundert, darunter „Candlelight Carol“ von John Rutter. Unterstützt von der Sopranistin Annerose Wanner brachte der Chor dabei den wegweisenden Stern zum Strahlen.

Das Publikum singt mit

Doch auch das Publikum durfte gemeinsam mit den Mitgliedern des Singkreises weihnachtliche Klänge anstimmen. Zusammen sangen alle „Jauchzet, ihr Himmel“ und „Zu Bethlehem geboren“, wobei das Programmheft bei eventuellen Textunsicherheiten weiterhalf.