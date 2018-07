Der Auslieferungsrekord von Airbus beflügelt auch Diehl Aircabin

Zum neunten Mal in Folge sind 2010 mehr fabrikneue Airbusse an den Start gerollt als im Jahr zuvor, teilte das Unternehmen mit. 401 Maschinen gehören zur A320-Familie, die unverändert der Verkaufsschlager ist. Vom Langstreckenmodell A330/340 wurden 91 Exemplare in Dienst gestellt, vom weltgrößten Passagierjet A380 achtzehn. Macht in Summe 510 Auslieferungen, zwölf mehr als 2009.

Von der Bestmarke profitiert auch Diehl Aircabin – die Laupheimer statten sämtliche Airbus-Passagierflugzeuge mit Kabinenkomponenten aus. 501 Kabinensätze gingen im Kalenderjahr 2010 an die Endmontagen in Hamburg, Toulouse und im chinesischen Tianjin, berichtet David Voskuhl, Sprecher des Teilkonzerns Diehl Aerosystems, zu dem außer Diehl Aircabin die Schwesterfirmen Diehl Aerospace in Überlingen und Dasell Cabin Interiors in Hamburg gehören. 390 Kabinensätze waren für die Modellreihe A318-321 bestimmt, 83 für die A330/340, 19 für die A380; dazu kamen neun Sonderausstattungen für VIP-Flieger.

Voskuhl spricht von einer erfreulichen Bilanz; man habe die Wirtschaftskrise gut überstanden. Für 2011 sei ein moderater Produktionszuwachs in der gesamten Branche zu erwarten, „und damit auch bei uns“. Ein „sehr gutes Signal für die Zulieferer“ seien nicht zuletzt die jüngsten „spektakulären“ Auftragseingänge bei Airbus: „Auch sie tragen dazu bei, die Auslastung nachhaltig zu sichern.“

Airbus hat 2010 nach eigenen Angaben insgesamt 644 Neuaufträge erhalten. Der Auftragsbestand bei den Verkehrsflugzeugen kletterte zum Jahresende auf 3552 Maschinen im Wert von mehr als 480 Milliarden US-Dollar (nach Listenpreisen). Die Produktion bei Airbus ist damit sechs Jahre voll ausgelastet.

Ein Top-Thema bei Diehl Aircabin sind auch 2011 die Entwicklungsarbeiten für das Langstreckenflugzeug A350. „Da geht es richtig zur Sache“, sagt David Voskuhl. Die Laupheimer sind bei diesem zukunftsträchtigen Programm mit dem kompletten Kabinenpaket an Bord und zählen zu den maßgeblichen Lieferanten.