Depperschmidt übernimmt FV Rot zur neuen Saison

Von Brigitte Geiselhart

Als Ulmer oder Ulmerin entwickelt man in der Regel eine gewisse Affinität zum Wasser, liebt die Donau, ist gern beim „Nabada“ mit von der Partie. Aber müssen es gleich die großen Ozeane sein? Für Annika Dehning und Nicolai Scheel schon. Sie wollen auf den Meeren dieser Welt unterwegs sein – nicht als Urlauber, sondern in beruflicher Mission. Bis vor wenigen Monaten kannten sie sich noch gar nicht und saßen dann plötzlich gemeinsam in einem Boot – zusammen mit 2100 Kreuzfahrtgästen und 620 anderen Crewmitgliedern.