Denkanstöße und Momente der Ruhe

Vom 22. Februar bis 18. März lädt die Galerie Schranne in Laupheim zur Carl-Laemmle-Preisträgerausstellung der Künstler Anke Zapf und Marc Hautmann ein. Jeden Samstag und Sonntag erwartet die Besucher in diesem Zeitraum ein breit gefächertes Spektrum zweier ganz unterschiedlicher Künstler. Beide haben im vergangenen Jahr mit ihren Werken den ersten Preis der Carl-Laemmle-Künstlerausstellung im Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden gewonnen.

Anke Zapf nutzt die erneute Möglichkeit zur Ausstellung in Laupheim als eine Art Werkschau. Die kunstinteressierten Besucher erwartet ein Querschnitt ihrer Arbeiten aus den vergangenen Jahren. Zeichnungen, Illustrationen, Buchkunst und Malerei hat die Weimarer Künstlerin mit nach Laupheim gebracht. Als Pendant zu ihren „Lebenslinien“ mit denen sie den Carl-Laemmle-Preis gewann, sind auch wieder einige Zeichnungen zu sehen. „Ich möchte die Besucher einladen, einen Moment stillzustehen, ihnen einen Moment der Ruhe geben“, erzählt Zapf. Gezeigt werden auch Teile ihrer Diplomarbeit und eine illustrierte Sprichwörtersammlung, mit der die Künstlerin auch auf der Leipziger Buchmesse vertreten war. Ergänzt wird ihre Präsentation in Laupheim durch Acrylmalerei, die sich laut Zapf zwar an klassischen Reiterstandbildern orientiere, jedoch Spielzeugmotive zur Grundlage habe.

Marc Hautmann hingegen ist mit Konzeptkunst in der Galerie Schranne vertreten. Mit seiner seriellen Kunst möchte der Ulmer Denkanstöße geben. „Die einen sagen, ich bin politisch, die anderen sagen, ich sei Surrealist“, erzählt Hautmann. Manchem Besucher mag Hautmann auch durch seine Rauminstallationen bekannt sein. Mit diesen ist er seit dem Jahr 2014 jährlich bei der Kulturnacht im Schloss Groß Laupheim zu sehen. Alle nun gezeigten Werke sind erst in diesem Jahr entstanden. Auch ein Werk, das die mehr als 22 000 Einwohner Laupheims symbolisieren und an den Holocaust erinnern soll.

Eine politische Botschaft hat auch das Werk „Bild dir deine Meinung“. Aus alten Bildzeitungen entstanden und mit dem Neuen Testament gefüllt, soll es die Macht der Boulevardpresse darstellen. „Diese übernimmt die Rolle der Religion“, erklärt Hautmann seine Gedanken hinter diesem Werk. Zusammen mit Patrick Nicolas hat Hautmann 2017 den Mittelschwäbischen Kleinkunstpreis erhalten.