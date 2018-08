Den Fledermäusen auf der Spur

Sie jagen mit Ultraschall, fliegen mit ihren Händen und sind schon 50 Millionen Jahre alt. Heute geht es ihnen so schlecht, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Die Rede ist von Fledermäusen, den einzigen flugfähigen Säugetieren. Der Naturschutzbund (Nabu) Laupheim lädt am kommenden Freitag, 24. August, zur Fledermausbeobachtung im Schlosspark. Die Veranstaltung ist Teil der Internationalen „Nabu-Batnight“ und beginnt um 20 Uhr am Parkplatz „Bronner Straße“. Der Nabu lädt alle Naturliebhaber ein, einen Blick in das geheimnisumwitterte Leben der nächtlichen Jäger zu werfen. Der Nabu-Aktive und Ulmer Fledermausbeauftragte Michael Rau wird an diesem Abend mit dem Ultraschalldetektor auch die Rufe der Fledermäuse hörbar machen und viel Spannendes aus dem Leben der kleinen Insektenjäger erzählen. Höhepunkt wird es sein, die Wasserfledermaus (Bild) über den Schlossparkweihern bei der Jagd beobachten zu können. (Foto: Nabu)