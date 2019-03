Dem Spitzenteam Paroli bieten

Mit der Partie gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen (Spielbeginn 15 Uhr, Kunstrasen Grasiger Weg) beginnt für den FV Olympia Laupheim der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga. Der Gast aus dem Neresheimer Teilort ist aktuell Tabellenzweiter, liegt einen Punkt hinter Spitzenreiter SKV Rutesheim, und ist punktgleich mit dem FSV Hollenbach und will in Laupheim mindestens nicht verlieren.

Dorfmerkingen hat keines der bislang 16 Spiele in der Verbandsliga verloren. Das soll laut Trainer Helmut Dietterle auch in Laupheim so bleiben. Der Defensivverbund der Sportfreunde ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 18 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Das letzte Vorbereitungsspiel haben die Sportfreunde in Schwäbisch Hall beim Landesligaspitzenreiter mit 1:2 allerdings verloren und so mal wieder an einer Niederlage geschnuppert.

Neuwirth dürfte ins Team rücken

Anders sieht die Lage bei der Olympia aus. Seit dem 12. Oktober 2018 (4:1-Erfolg in Albstadt) konnte die Mannschaft nicht mehr gewinnen. Deshalb haben die hohen Siege in der Vorbereitung gegen Pfullendorf (5:0) oder den TSV Buch (5:1) gutgetan. „Wir haben in der zweiten Hälfte der Vorrunde sehr viele Verletzte zu beklagen gehabt, unter anderem fiel Simon Dilger, der dennoch neun Treffer zu Buche stehen hat, wochenlang aus“, führt Laupheims Trainer Hubertus Fundel als Erklärungsversuch an. Vor allem das 0:8 in Neckarrems hat der Mannschaft und dem Trainer wehgetan. Anfang Januar musste die Olympia dann noch Ivan Vargas Müller Richtung Oberligist Reutlingen ziehen lassen. Für ihn dürfte Jan Neuwirth in die Mannschaft rücken. Und vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Abwehrchef Mathias Wesolowski den Verein im Sommer Richtung Ochsenhausen verlassen wird. „Beide Vorgänge sind für uns abgehakt und bei Mathias bin ich mir sicher, dass er in den kommenden Monaten Vollgas für die Olympia geben wird“, sagt Fundel. Der 29-Jährige habe auch große Chancen, gegen Dorfmerkingen in der Startelf zu stehen. Trotz der kleinen Störfeuer sei die Vorbereitung gut gelaufen, „auch wenn wir kein echtes Trainingslager machen konnten, bin ich zufrieden“. Einige Spieler waren während der abgelaufenen Woche auch mit grippalen Infekten beschäftigt, am schwersten traf es Manuel Hegen, der kaum trainieren konnte. „Insgesamt gehe ich aber schon davon aus, dass alle Spieler einsatzfähig sind“, freut sich Fundel auf das Spiel. Nach rund dreimonatiger Winterpause und sieben Wochen Vorbereitung gehe es jetzt ans Eingemachte. Die Vorbereitung sei das eine, Pflichtspiele das andere.

Auch in Dorfmerkingen wird das so gesehen. Endlich sei sie vorbei, die harte Vorbereitungszeit, so der einhellige Tenor im Dorfmerkinger Lager und jeder Akteur brennt förmlich auf seinen Einsatz in Laupheim. Allerdings hat auch Dietterle Ausfälle zu beklagen. Fehlen wird in Laupheim der 19-jährige Fabio Mango, dem zwei Weisheitszähne gezogen worden sind. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Onur Mutlu (Sprunggelenksverletzung), Marco Haller (Entzündung im Zehenbereich) sowie bei Yannik Schmidt (muskuläre Probleme). „Wir werden sehen, wer letztlich beim Gegner aufläuft“, sagt Fundel. „Dorfmerkingen ist sicher der Favorit, aber wir wollen dagegenhalten.“