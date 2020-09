Delegiertenversammlung der IG Metall wählt neuen Ortsvorstand Laupheim

Die Delegierten der IG Metall-Geschäftsstelle Ulm haben am Mittwoch im Kulturhaus den Ortsvorstand und die hauptamtliche Geschäftsführung gewählt. Darüber informiert die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung fand auf der Grundlage eines umfassenden Hygienekonzepts statt, um unter Bedingungen der Corona-Pandemie größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Die anwesenden 123 Delegierten bestätigten Petra Wassermann mit 86 Prozent im Amt als 1. Bevollmächtigte der IG Metall Ulm. Michael Braun wurde mit 99 Prozent der Stimmen als 2. Bevollmächtigter und Kassierer bestätigt.

Die Delegierten werden von den IG Metall-Mitgliedern aus Betrieben der Region Ulm und dem Landkreis Biberach in die Delegiertenversammlung entsandt. Sie vertreten insgesamt über 40 000 Beschäftigte und über 20 000 Mitglieder; in den letzten vier Jahren hat die IG Metall Ulm rund 1000 Mitglieder gewonnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Außer den beiden Geschäftsführern besteht der Ortsvorstand Ulm aus 13 ehrenamtlichen Mitgliedern, allesamt Betriebsräte aus Betrieben der Region.

Die Delegiertenversammlung wählte Hüseyin Aktas (Handtmann Metallguss, Biberach), Margot Besserer (Gerster, Biberach), Andrea Blankenhorn (Deutz, Ulm), Rolf Ebe (Liebherr-Werk Ehingen), Bianca Flache (Diehl Aviation, Laupheim), Markus Köder (KaVo Biberach/Warthausen), Hansjörg Müller (EvoBus), Jürgen Obersteg (Liebherr Hydraulikbagger, Kirchdorf), Rainer Rittmeyer (Hensoldt, Ulm), Wilfried Schmid (Magirus-Iveco, Ulm), Frank Schwarzenberger (Liebherr-Werk Biberach), Hubert Völk (Brehm, Ulm) und Bertram von Waechter-Spittler (Liebherr Components Biberach).

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Herausforderungen durch die Transformation und die Digitalisierung verschärft und beschleunigt, erklärt die IG Metall. Viele Betriebe der Metall- und Elektroindustrie, aber auch anderer Branchen würden den wirtschaftlichen Einbruch auch 2021 oder darüber hinaus noch sehr deutlich spüren. „Unsere Aufgabe als IG Metall ist nun, Arbeitsplätze und Einkommen in den Betrieben zu sichern. Das heißt zuallererst: Keine Entlassungen!“, sagt Petra Wassermann. Es komme darauf an, der Krise mit Kurzarbeit und anderen tariflichen Instrumenten entgegenzutreten. Langfristig müsse in vielen Betrieben aber auch eine Perspektive für künftige Produkte und Prozesse entwickelt werden, betont Wassermann.

Die IG Metall Ulm verfüge über eine gute Basis in den Betrieben. „Die letzten Monate waren für die Beschäftigten in der Region eine große Belastung“, konstatiert Michael Braun. „Wir gehen davon aus, dass diese schwere Krise noch einige Zeit andauern wird“ – es werde eine Herkulesaufgabe sein, gemeinsam mit den Betriebsräten dafür zu sorgen, dass die Krise nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird.