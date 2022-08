Decke eingestürzt: Feuerwehr muss in Laupheim ausrücken

Gegen 2.15 Uhr ist die Feuerwehr Laupheim am Sonntag in die Max-Eyth-Straße ausgerückt. Grund für den Einsatz: in einem Mehrfamilienhaus war im obersten Stock die Deckenkonstruktion in einem Wohnzimmer heruntergebrochen. Das berichtet die Polizei.

Das war wohl der Grund für den Vorfall.

Laut der Mitteilung war die Konstruktion aus Styrodur, Rigips, Putz und Tapete offensichtlich nicht richtig an der Betondecke befestigt worden. Die Unterdecke hatte sich nach etwa fünf Jahren gelöst und war heruntergebrochen. Laut Polizei wurde glücklicherweise niemand verletzt, sondern nur unsanft geweckt.