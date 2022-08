Debatte um Winnetou-Buch: Chefin der Festspiele Burgrieden übt Kritik

Nachdem der Spiele- und Buchverlag Ravensburger seine neuen Winnetou-Kinderbücher wegen Kritik wieder aus dem Programm genommen hat, ist inzwischen deutschlandweit eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Werke von Karl May rassistische Stereotype bedienen und ob sie daher noch zeitgemäß sind. Gegenüber Schwäbische.de beziehen jetzt auch die Festspiele Burgrieden Stellung zu dieser Debatte.

So begründet Ravensburger seinen Rückzug

Was war passiert? Ravensburger hatte sich nach der Kritik im sozialen Netzwerk Instagram dafür entschieden, die Lizenz-Produkte zum aktuellen Film „Der junge Häuptling Winnetou“ aus dem Programm zu nehmen. Auf Anfrage rechtfertigt die Firma die Entscheidung: „Auch wenn es sich um einen klassischen Erzählstoff handelt, der viele Menschen begeistert hat: Der Stoff ist weit entfernt von dem, wie es der indigenen Bevölkerung tatsächlich erging. Vor diesem Hintergrund wollen wir als Verlag keine verharmlosenden Klischees wiederholen und verbreiten, auch wenn wir den Grundgedanken der Freundschaft – wie bei Winnetou vorhanden – hoch schätzen. “

So äußert sich die Chefin der Festspiele Burgrieden zur Diskussion

„Die Diskussion über Rassismus und den grundsätzlichen Umgang der Kulturen und Menschen untereinander ist grundlegend wichtig und richtig“, erklärt Claudia Huitz, Geschäftsführerin der Festspiele Burgrieden auf Anfrage. „Diese gesellschaftlich entscheidende Diskussion jedoch an einem Kinderfilm mit zugehörigem Kinderbuch und Stickeralbum, das auf einem Märchen, einer fiktiven Abenteuergeschichte beruht, aufzubauen, ist grundlegend falsch.“

Die Firma Ravensburger hat das Buch „Der junge Häuptling Winnetou“ aus dem Programm genommen. Darüber wird seither diskutiert. (Foto: Fotos: Screenshot; Ravensburger AG)

Der eigentliche Hintergrund gerate bei dieser Art öffentlicher Empörung völlig aus dem Fokus. „Wenn Verlage oder die Politik sich nach einer Meinung bestimmter Gruppierungen richten und sich beugen, dann wird es in Zukunft wenig Meinungsvielfalt in der Öffentlichkeit geben“, unterstreicht die Festspiele-Geschäftsführerin. Eine freiheitlich demokratische Gesellschaft müsse Diskurse aushalten und zulassen.

So kam es zur Winnetou-Debatte

Doch zum Ausgangspunkt der Debatte: Mehr als 100 Internetnutzer hatten auf der Plattform Instagram grundsätzlich kritisiert, dass der Stoff des Klassikers von Karl May überhaupt noch verlegt wird, zumal für Kinder. Darin würden rassistische Stereotype wiedergegeben, die ihren Ursprung im Kolonialismus hätten, lautete zum Beispiel ein Kritikpunkt.

Festspiele-Geschäftsführerin Claudia Huitz (Foto: Christoph Dierking)

Auch die Jury der „Deutsche Film und Medienbewertung“ hatte in Teilen Probleme mit dem Stoff, weil dieser den Genozid an den Ureinwohnern Amerikas ausblende. Die Mehrheit der Jury sah das anders und verlieh dem Kinderfilm „Der junge Häuptling Winnetou“ das Prädikat „Besonders wertvoll“. Ravensburger hatte eine Lizenz erworben, um im August drei Bücher und ein Puzzle zu dem Film auf den Markt zu bringen – das sei ein Fehler gewesen, wie das Unternehmen nun erklärte.

Tausende Besucher bei Winnetou-Festspielen

Die Festspielen Burgrieden ziehen mit ihren Adaptionen der Winnetou-Geschichten frei nach Karl May jährlich Tausende Besucher an. Geschäftsführerin Huitz hat selbst noch nie eine ähnliche Kritik erlebt wie nun der Ravensburger Verlag. „Unsere Gäste wissen um das Märchenhafte und die Phantasie des Karl May. Auf anderen Bühnen wirken und wirkten Native Americans mit und fühlen sich nicht beleidigt. Im Gegenteil. Manche gehen davon aus, dass es ohne Karl May kaum Interesse an der indigenen Kultur in Deutschland gegeben hätte“, erklärt sie.

Festspiele-Chefin sieht Vorteile der Winnetou-Geschichten

Sie sei selbst mit den Winnetou-Filmen groß geworden und habe dank dieser Geschichten viel gelernt. „Die Offenheit, die Neugier und die Auseinandersetzung mit Fremdem sollte man unbefangen an Kinder weitergeben und erlauben“, sagt Huitz. Sie empfinde die gezeigte Vielfalt als etwas Positives. „Ich wurde in Ulm geboren, habe kroatisch-österreichische Wurzeln, wurde von einem tschechisch-ungarischen Elternpaar adoptiert; meine ganze Verwandtschaft verteilt sich also über halb Europa und quer durch Ost- und Westdeutschland.“

Die verschiedenen Dialekte und Sprachen, Trachten und Bräuche seien für sie immer spannend gewesen. „Ich genieße die Verschiedenartigkeiten, ich halte es für sinnvoll, sich auch im Ausland mit den Örtlichkeiten und Gepflogenheiten und auch mit der Sprache anderer zu beschäftigen.“ Wichtig sei ein respektvolles Miteinander.

Diese Reaktionen gibt es im Internet

Im Netz bezieht Ravensburger derweil weiter Prügel, allerdings von ganz anderer Seite als noch zu Beginn der Diskussion. Unter den hinzugekommenen Instagram-Kommentatoren sind etliche, die es nicht richtig finden, dass Ravensburger die Bücher aus dem Programm nimmt. „Eine Minderheit schafft es, einen großen Verlag in die Knie zu zwingen“, schreibt der Nutzer Jörg H. Ein Nutzer mit dem Namen „dk.noire“ schreibt: „Ein paar entsprechende Worte in der Einleitung des Buches hätten gereicht, um die Unterschiede und auch Verbrechen der Geschichte zu verstehen.“

Andere freuen sich über den Schritt von Ravensburger: „Gute Entscheidung. Danke fürs Zuhören und Handeln“, schreibt Charlotte F. Instagram-Nutzerin Jennifer R. unterstützt den Schritt des Verlags ebenfalls und meint, die Gesellschaft müsse gelernt haben, „dass man marginalisierte Gruppen eben nicht immer wieder und weiter als Stereotype darstellt“.

Festspiele-Geschäftsführerin Huitz kann persönlich die Kritik an den Erzählungen Karl Mays nicht nachvollziehen. „Die Geschichten sind voll von wertvollen Impulsen zur Völkerverständigung, zur Diskussion über die verschiedenen Religionen und den Respekt vor der Schöpfung.“ Karl May thematisiere oft die ungerechtfertigte Landnahme der „weißen“ Einwanderer und erhöhe seine Figur „Winnetou“ zu einem fast übermenschlichen Wesen mit allen edlen Attributen, die ein Mensch haben könne. „May schreibt diese Eigenschaften einem „Indianer“ zu und die Schurken sind die Weißen – wo liegt hier der Rassismus?“, sagt sie.