DAV Laupheim freut sich über 400 Euro aus dem „Blapf“-Fonds

Die DAV-Ortsgruppe Laupheim hat 400 Euro aus dem „Blapf“-Fonds für zwei neue Klettertouren am Viadukt in Laupheim erhalten.

„Blapf“ ist ein alkoholfreies Getränk, das der Kreisjugendring Biberach zusammen mit der Mosterei Steigmiller-Lutz (Ummendorf) und dem Hauchler-Studio entwickelt und ab 2012 verkauft hat. Seit 2019 wird „Blapf“ zusammen mit Burkhardt-Fruchtsäfte (Laichingen) vertrieben. Pro verkaufte Flasche kommen fünf Cent der Jugendarbeit im Kreis Biberach zugute.

Das Viadukt in Laupheim wurde während des Zweiten Weltkriegs aus Beton erbaut, dann jedoch nie genutzt. Vom DAV wurde es zur Kletterbrücke umgebaut und ist ein beliebtes Ziel für Kletterer aus dem ganzen Landkreis. In Jugendgruppen des Vereins oder durch das Laupheimer Ferienprogramm haben viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich dort auszuprobieren. Eine der neuen Touren trägt den Namen „Blapf“.

In diesem Sommer gibt es über „Blapf“ außerdem ein Gewinnspiel. Unter dem Motto „Wo schmeckt dir Blapf am besten?“ können Kinder, Jugendliche, Familien und Vereine Fotos einreichen, wo oder wie sie das Getränk genießen. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Fotoshooting oder Eisgutscheine; alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Ende zu einer Abschlussaktion eingeladen.

Aus dem „Blapf“-Fonds können Projekte von Kindern und Jugendlichen oder Projekte, die sich an Kinder und Jugendliche richten, unterstützt werden. Die Projekte oder Aktionen sollten für die Allgemeinheit zugänglich sein und einen sozialen Aspekt berücksichtigen.

Mit einer kurzen Vorstellung des Projekts und einer Kostenaufstellung können sich Vereine, Buden oder Initiativen jederzeit per Mail unter info@kjr-biberach.de bewerben.