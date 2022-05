DAV lädt zu Wanderung ein

Zu einer Wanderung durch das Wettenberger Ried mit Albrecht Moser mlädt der Deutsche Alpenvrein (DAV) ein. Termin ist am Samstag, 21. Mai. Ziel ist das Naturschutz-, Bannwald- und Fauna-Flora-Habitat-Gebiet. Das Hochmoorgebiet ist entstanden aus zwei Seen, die die Rissvergletscherung vor 250 000 Jahren hinterlassen hat. Im Jahr 1997 hat das Forstamt Biberach mit der Wiedervernässung des durch Torfnutzung entwässerten und komplett veränderten Moores begonnen. In einer etwa erinerinhalbstündigen Wanderung durch das Ried wird über die Entstehung des Moores in der komplexen Erdgeschichte des Oberlandes, den Lebensraum Hochmoor, die menschliche Nutzung und die Wiedervernässung mit dem Ziel der Regenerierung des Hochmoores informiert werden. Anmeldung bis Donnerstag, 19. Mai, ist möglich bei Hermann Schiebel Telefon 07351 / 748 38.