Das Ziel lautet: Pflegende Angehörige entlasten

Der Vorbereitungskurs in Laupheim dauert von Oktober 2018 bis April 2019. Die Schulungstermine sind mittwochs von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 16.30 Uhr, und zwar am 17. Oktober, am 7. und 17. November, am 5. Dezember, am 12. und 23. Januar, am 6. und 23. Februar, am 16. und 20. März und am 3. April. Schulungsort ist das Spitalstüble in Laupheim, Marktplatz 11.

Die Kurskosten werden durch das Projekt getragen.

Anmeldung bis 10. Oktober bei: Irene Richter, Telefon 0174/5836736, richter@diakonie-biberach.de; und bei Ursula Schulz, Telefon 08395/9108670, ursula_schulz51@gmx.de.

Weitere Infos unter www.netzwerk-pflegebegleitung.de