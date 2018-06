Das Warten auf die Storchenbabys

Seit Dienstag gibt es auf schwäbische.de eine interaktive Karte mit Informationen zu den Storchennestern in der Region. Aus diesem Anlass hat sich die SZ nach dem Dasein der beliebten gefiederten Vögel in den Horsten im Raum Laup-heim erkundigt.

Nachdem der Schornstein der Kronenbrauerei Laupheim über viele Jahre hinweg keine ernsthaften Brutinteressenten angelockt hatte, montierten Mitglieder des Nabu Laupheim und Helfer im vergangenen Jahr auf dem Brauereidach ein neues, komfortables Nest. Bald wurde es von einigen Störchen umkreist, Mieter für eine ganze Saison fanden sich aber nicht. Vielleicht ändert sich das ja derzeit. Schon seit längerer Zeit sind Störche zu beobachten, die es sich regelmäßig und auch für längere Zeit auf dem Horst der Kronenbrauerei gemütlich machen. „Wir können es noch nicht richtig einschätzen“, sagt Paul Eble senior von der Kronenbrauerei. Ein Paar sei eine Woche lang da gewesen, auch über Nacht, dann aber plötzlich nicht mehr wiedergekommen. Seit einigen Tagen sei der Horst wieder besetzt, vermutlich von einem anderen Paar, ebenfalls auch über Nacht. „Die beiden klappern und balzen und nesteln ein bisschen herum. Mal sehen, ob mehr daraus wird“, ist Eble gespannt.

Er würde sich ebenso freuen wie Georg Walcher vom Nabu Laup-heim, der aber skeptisch ist: „Von der Nahrungsversorgung her ist der Platz eher suboptimal“, meint Walcher angesichts zu weniger Feuchtgebiete in der näheren Umgebung. „Im Grundgraben gäbe es zwar normalerweise genügend Frösche, aber da sind den Störchen zu viele Bäume. Sie brauchen eine freie Landschaft für die Futtersuche.“ Walchers Hoffnung: „Die gestiegene Population der Störche führt vielleicht dazu, dass sie sich auch mit suboptimalen Plätzen begnügen.“

Groß ist die Freude derweil in Obersulmetingen: In dem Nest, das der örtliche Natur- und Vogelschutzverein erst im vergangenen Jahr auf dem Schlossdach errichtet hat, nistete sich bereits ein Storchenpaar ein. Beide Vögel sind beringt, und von einem ist auch schon die Herkunft bekannt: Er schlüpfte im Jahr 2012 in Levertsweiler bei Pfullendorf – und ist nun schon dabei, selbst für Nachwuchs zu sorgen. Denn in dem Obersulmetinger Horst bebrütet das Storchenpaar seit Anfang April fünf Eier.

Damit wurden schon jetzt, unabhängig vom Bruterfolg, die Erwartungen des Vereins gewaltig übertroffen. „Mit fünf bis acht Jahren müssen wir rechnen“, hatte der Vorsitzende Norbert Schick im vergangenen Jahr bei der Installation des Nests in Bezug auf dessen mögliche Besiedlung gesagt. Tatsächlich dauerte es nur ein Jahr. „Storchenvater“ Anton Lamprecht, der regelmäßig nach den Vögeln schaut, indem er den benachbarten Glockenturm des Schlosses erklimmt, kann es kaum erwarten: „Das wird ein Erlebnis, wenn man die Störche beim Füttern des Nachwuchses beobachten kann.“ Bis dahin soll eine Kamera am Turm installiert sein, die die Bilder auf einen Monitor in der benachbarten Schule überträgt.

Immerhin 14 Jahre lang wartete man in Baltringen darauf, dass sich in dem 1999 auf dem Kirchendach errichteten Nest etwas tut. Im vergangenen Jahr brachte ein Storchenpaar aus Rottenacker und Obermarchtal fünf Küken zur Welt, die aber nach nur wenigen Tagen dem Regen und der Kälte zum Opfer fielen. In diesem Jahr ist man in Baltringen wieder guter Hoffnung: Dasselbe Paar ist seit Anfang April am Brüten. Karl Bogenrieder, der sich hingebungsvoll um die Baltringer Störche kümmert ist glücklich. Vor einer Woche hat er ins Nest geblickt: „Drei Eier konnte man sehen, es könnten aber auch mehr sein.“

Auf eine längere Storchentradition blickt man derweil in Untersulmetingen und Achstetten zurück, wo es jeweils schon mehrfach Nachwuchs gab. Auch in diesem Jahr könnte es klappen: In dem 2013 erneuerten Nest auf dem Schlossdach in Untersulmetingen brütet das bereits bekannte Paar, ein Storchenmännchen mit einem schweizer Ring und ein unberingtes Weibchen. In Achstetten sind auf dem Schornstein der alten Molke ein unberingter und ein beringter Storch am Brüten.

