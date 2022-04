Rückblick auf die Woche im Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Das Sturmtief "Nasim" ist über den Kreis gezogen und hat einige Schäden verursacht. An der neuen Sana-Klinik und am katholischen Gemeindezentrum beschädigt der Sturm die Dächer. Auch in Schwendi musste die Feuerwehr ausrücken.

Carolin Drever und Thomas Mohr aus Gutenzell-Hürbel verwirklichen sich mit ihrem Start-up „Mohrrübe“ einen Traum. Das junge Paar will mit Market Gardening regionales Gemüse beliebter machen.

Der Mord am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Bad Schussenried beschäftigt die Menschen weiter. Die Staatsanwaltschaft und Gutachter hatten vor Gericht die Behandlung und Unterbringung des Angeklagten kritisiert. War es ein tragischer Einzelfall oder ein Systemfehler?

Unter dem Motto „Hilfe für die Ukraine“ stellen zwei Biberacher stellen am 23. April in der Gigelberghalle ein Benefizkonzert mit bekannten Künstlern und DJs auf die Beine.

Die Themen im Überblick: