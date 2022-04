Rückblick auf die Woche im Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

OB-Wahl: Von ehemals sechs Bewerbern um das Amt sind inzwischen nur noch zwei übrig. Es wird ein Stechen zwischen Kevin Wiest und Ingo Bergmann bei der Wahl des neuen Stadtoberhaupts am Sonntag, 24. April, geben.

Bankenfusion: Die Fusion der Volksbank Ulm-Biberach mit der Raiba Biberach steht bevor. Einige Filialen, das steht jetzt schon fest, werden durch den Zusammenschluss verschwinden.

Löschsack: Bisher wurden Elektroautos nach einem Brand im Löschcontainer versenkt. Eine neue Erfindung aus dem Ländle zeigt, dass das auch einfacher geht. Bei einer Übung zeigt die Feuerwehr Dettingen, wie der Löschsack funktioniert.

Flüchtlingsunterkunft: Der Landkreis soll den Kauf der leerstehenden Fachklinik für Neurologie in Dietenbronn vom Betreiber Sana prüfen, um daraus eine Flüchtlingsunterkunft zu machen. Darüber hat der Kreistag in dieser Woche beraten.

Die Themen im Überblick: