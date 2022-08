Das Verstehen um das Vergessen

Im Landkreis Biberach sind etwa 3200 Menschen von Demenz betroffenen, in Deutschland rund 1,9 Millionen. Die Dunkelziffer ist hoch und die Krankheit noch immer ein Tabu. Aufgrund dieser Tatsache wird es immer wahrscheinlicher, dass Menschen in ihrem Umfeld oder in der Familie, jemanden antreffen dessen Verhalten befremdlich auf sie wirkt. Befremdlich meint das Gefühl als würde der Mensch, dem sie doch erst kürzlich noch in einem Gespräch begegnet sind, plötzlich in einer völlig anderen Welt leben. Ein Gespräch aufzubauen funktioniert nicht mehr.

Wer eine solche Begegnungen erlebt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit einem an Demenz erkrankten Menschen begegnet, dessen Wahrnehmung und Sprache sich aufgrund der Krankheit völlig verändert hat. Diese Veränderung kommt jedoch nicht über Nacht. Der jahrelange schleichende Prozess einer beginnenden Demenz bleibt zunächst für das Umfeld und selbst enge Familienmitglieder unerkannt und wird vom Betroffenen meisterhaft kompensiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Seniorenzentrum Laupheim und der Sozialstation Laupheim-Schwendi.

Für Angehörige und die Gesellschaft werden der Umgang und das Verständnis für die Krankheit im hohen Alter und bei manchen auch schon in jungen Jahren zu einer Herausforderung. Der medizinischen Verlauf der Demenz lässt sich nur schwer beeinflussen, aber die Toleranz und das Verstehen um den Menschen hinter der Diagnose kann das soziale Umfeld einfühlsam erlernen.

Michael Wissussek, Qualifizierter Pflegefachberater, Demenzlotse und Dozent für pflegeorientierte-sozialwissenschaftliche Kommunikation der Seniorengenossenschaft Riedlingen e.V. nimmt die Besucherinnen und Besucher des Vortrags mit auf eine Reise ins „Anderland“ und zeigt verschiedene Ansätze der Prävention und Handlungssicherheit auf. „Aus der Sichtweise des Erkrankten, gleichwohl aus der Situation der Angehörigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Immer unter dem Aspekt der Menschlichkeit - denn „Demenz ist mitten unter uns und kein Unmöglich sein, sondern lebenswert!“, heißt es abschließend in der Pressemiteilung.

Der Vortrag findet statt am Mittwoch, 21. September, ab 18 Uhr im Begegnungscafe der Stadt Laupheim, Mittelstraße 49, in Laupheim. Die Teilnahme ist kostenlos.Dda die Teilnehmerzahl ist begrenzt ist, bitten die Veranstalter um eine kurze telefonische, verbindliche Anmeldung bis spätestens 19. September unter der Telefonnummer 07392 / 16 91 10 oder per E-Mail an monika.adolph@drs.de