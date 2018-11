Das Spiel leiten, nicht nur pfeifen

Bis zu 300 Entscheidungen trifft ein Fußball-Schiedsrichter pro Spiel, „sichtbare und unsichtbare“, sagt Urs Meier. Der Mann aus der Schweiz muss es wissen, war er doch ein international gefragter Unparteiischer und hat bei Welt- und Europameisterschaften und in der Champions League gepfiffen. Seinen Erfahrungsschatz als Referee überträgt er heute ebenso unterhaltsam wie prägnant auf das Feld der Wirtschaft. „Entscheiden lernen vom Profi“ lautete der Titel seines Vortrags beim Mitgliederabend der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal am Donnerstag im Kulturhaus.

EM-Viertelfinale 2004 in Lissabon, 89. Spielminute, zwischen England und Portugal steht es 1:1. Urs Meier blendet Fernsehbilder ein, wendet sich an sein Laupheimer Publikum: „Ihr seid jetzt Schiris“, sagt er. „Ihr seid zwölf Kilometer gerannt, euer Puls liegt bei 160, das Stadion kocht. Seid ihr bereit?“ Schon tritt David Beckham einen Freistoß, Getümmel im portugiesischen Strafraum – und jählings zappelt der Ball im Netz. Tor für England? Nein! Meier annulliert den Treffer, wegen eines Fouls am portugiesischen Torhüter.

Hat das wer gesehen? „Ich nicht“, gesteht Meier. Und dennoch versagte er den Engländern das Tor, trotz der Schiri-Regel „Du darfst nur pfeifen, was zu siehst“? Er habe in diesem Moment seiner langjährigen Erfahrung vertraut, seinem Bauch, seiner Intuition, erzählt Meier. Und die sagten ihm: Da war ein Foul. Was stimmte – aus einer anderen Kameraperspek-tive und in Zeitlupe ist deutlich zu erkennen, dass der Engländer John Terry den Arm auf der Schulter des Torhüters liegen hat und ihn am Springen oder Hechten hindert.

Die Engländer jedenfalls verloren die Partie im Elfmeterschießen, und natürlich war Meier der Sündenbock. Die englische Boulevardpresse zerriss ihn förmlich in der Luft, belagerte sein Heimatdorf Würenlos; er erhielt Hass-Mails und Morddrohungen und einige Wochen Polizeischutz.

Was lernen wir aus dieser und anderen Fußballepisoden, die Meier uns in beredten Worten, Anekdoten und laufenden Bildern nahe bringt? „Ein guter Spielleiter leitet ein Spiel und pfeift nicht nur“, betont der 59-Jährige. „Pfeifen kann jeder.“ Dieses Prinzip gelte auch für Führungskräfte in Unternehmen. Auch sie müssen andauernd entscheiden, unter Druck, und sind vor Fehlschlüssen nicht gefeit. Doch im Umgang mit Fußballern ebenso wie mit Mitarbeitern im Betrieb komme es darauf an, als natürliche Autorität wahrgenommen zu werden, als kollegialer, dialogfähiger, berechenbarer Chef mit klarer Linie. Als ein Teamplayer, der die Seinen nötigenfalls rüttelt und schüttelt, vor allem aber wertschätzt. „Wenn ihr führen wollt, müsst ihr die Menschen mögen“, sagt Meier. „Ihnen zeigen, dass ihr sie wahrnehmt und schützt. Dann schießen auch die Mitarbeiter entscheidende Tore. Mit Einzelspielern gewinnst du Spiele, mit einer echten Mannschaft Meisterschaften.“

Und noch eine Parallele zwischen Fußball und Geschäftsleben zieht der verbale Tempodribbler, der sein für schwäbische Ohren wohldosiertes Schwyzerdütsch gewinnbringend für sich einzusetzen weiß: Ob es auf dem grünen Rasen hektisch und unschön zugeht, könne durchaus davon abhängen, welcher Unparteiische welches Spiel leiten darf; ebenso wichtig kann es sein, welcher Mitarbeiter welchen Kunden bedient.

Belastbar und merkwürdig

„Führungsleute müssen belastbar sein“, sagt Meier, „und merkwürdig.“ Wobei er unter Letzterem versteht, dass sie würdig sind, dass man sie sich merkt. Einen wie Oliver Kahn führt er als Beispiel an.

Meier warnt davor, Entscheidungen zu scheuen – „wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun“. Als Schiedsrichter hat er verinnerlicht: „Wenn ich zögere, wirke ich unsicher.“ Deshalb: ja oder nein – „es gibt weder 50-Prozent-Tore noch 70-Prozent-Elfmeter“.

Eines legt er seinen Zuhörern besonders ans Herz: Dass sie stets Fairplay walten lassen und auch „vom Anderen her“ denken. „Wer das tut, hat langfristigen Erfolg.“