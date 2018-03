Am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr lädt das Blasorchester „Südwind“ zum Jubiläumskonzert ins Laupheimer Kulturhaus ein. Bereits zum 20. Mal haben sich die Musiker aus dem Raum Oberschwaben zur jährlichen Arbeitsphase mit einem international renommierten Dirigenten getroffen. Mit dabei auch Michael Porter aus Laupheim. SZ-Mitarbeiterin Angelika Gretzinger sprach mit Porter über die Entstehung des Orchesters, dessen Besonderheiten und Ziele.

SZ: Wie kamen Sie dazu, sich im „Südwind“ zu engagieren?

Porter: Ich war schon bei den Gründungsmitgliedern dabei. 1998 haben die ersten Gespräche stattgefunden. Initiator war Werner Buchmann aus Ochsenhausen. Die Grundidee war eine Lücke zwischen Profiorchester und besseren Amateurorchestern zu schließen. Verbunden mit einem Fortbildungsgedanken, der sich bis heute gehalten hat. Es gab bereits eine regionale Blasmusikszene in Oberschwaben, die schon durchaus ausgeprägt war. Werner Buchmann hat „führende“ Musiker der Szene angesprochen. Die Idee war gut, und eine freundschaftliche Beziehung der Musiker untereinander hatte bereits im Vorfeld bestanden, so dass die Idee auf fruchtbaren Boden gefallen ist.

Was ist besonders schön an diesem Orchesterprojekt?

Es wird Literatur gespielt, die aufgrund der internationalen Dirigenten nicht zum Standardrepertoire der hiesigen Orchester zählt. Es wurden bereits Deutschland-, Europa-, und Welturaufführungen gespielt. Das Orchester hat einen eigenen Spirit. Der anfängliche musikalische Gedanke ist durch Kameradschaft und Freundschaft ergänzt worden. Ein fester Stamm von 30 bis 35 Musikern ist entstanden.

Nehmen Sie selbst etwas mit aus den Vorbereitungen/Aufführungen?

Auf jeden Fall. Denn den hohen musikalischen Anforderungen gerecht zu werden, ist auch für Profimusiker eine Herausforderung. Gerade auch für uns Schlagzeuger durch die Entwicklungen der sinfonischen Blasmusik. Diese ist nicht nur auf den europäischen Raum reduzierbar, sondern es sind viele Innovationen aus der ganzen Welt vertreten.

Wie schwierig ist es, so ein Projektkonzert musikalisch umzusetzen mit nur wenigen Proben?

Die Musiker brauchen eine gewisse Grundqualität. Professionelle Musiker, gute Amateure oder Musikstudenten bringen diese normalerweise mit. In der Regel gibt es einen jährlichen Wechsel der Gastdirigenten. Die Musiker wollen gefordert werden. Noten müssen im Vorfeld einstudiert und Schwierigkeiten schon im Vorfeld ausgelotet werden.

Gibt es irgendein Jahr beziehungsweise einen Dirigenten, das/der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Stephen Melillo im Jahr 2006. Er war damals eine Art Lichtgestalt in der Blasmusikszene weltweit. Dario Sotelo aus Brasilien, da man als Schlagzeuger der brasilianischen Musik sehr nahe steht, weil sie sehr percussionlastig ist. Und Thorsten Wollmann 2016, der extra für mich und meine zwei Töchter eine Komposition für drei Soloschlagzeuger mit Orchesterbegleitung geschrieben hat. Der gebürtige Biberacher Wollmann hatte bereits vor 30 Jahren in meiner Big Band mitgespielt und ich traf ihn nach langer Zeit erstmals wieder.

Gibt es einen Wunsch-Dirigenten, den Sie gerne am Stab sehen würden?

Gute Frage. Man muss realistisch bleiben. Gerne mal ein großer europäischer klassischer sinfonischer Dirigent. In den USA bestehen die Grenzen zwischen klassischen sinfonischem Streichorchester und Blasorchester nicht so wie in Deutschland. Sir Simon Rattle, aber das ist eher unrealistisch (lacht).

20 Jahre ist eine lange Zeit, was hat sich in all diesen Jahren verändert? Wie hat sich das Orchesterprojekt weiterentwickelt?

Südwind hat inzwischen einen eigenständigen Orchesterklang entwickelt, trotz wechselndem Personalanteil. Es gibt inzwischen eine größere Menge gut ausgebildeter Musiker, was sich in der Qualität niederschlägt. Am Anfang musste man noch leistungsmäßig an die Oberkante gehen, während inzwischen die gleiche Literatur in höherer Qualität zu meistern ist.

Gibt es etwas, das Sie sich für die Zukunft wünschen?

Eine größere Rückmeldung von Fagotten. Dass der Spirit erhalten bleibt und die Zuhörer gerne kommen. Natürlich freuen wir uns über jeden neuen Besucher unserer Konzerte. Keiner muss Angst vor einem schweren Konzert haben. Gerade in diesem Jahr ist die portugiesische Folklore, die als Grundlage einiger Kompositionen dient, relativ leichte Kost für den Zuhörer. Neues sollte in Zukunft ausprobiert werden in Bezug auf Klänge, harmonische Zusammenhänge oder Instrumentierungen. Was früher alte musikalische Tabus waren, wird inzwischen oft aufgebrochen. Etwas Neues und Schönes kann daraus entstehen.