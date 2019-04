Das niedliche Bild des Frühlings

Ostern und Frühling sind Zeiten der Wandlung – neues Leben kommt auf die Welt. Frisch geborene Lämmchen machen ihre ersten Schritte, junge Häschen schnuppern zum ersten Mal die milde Frühlingsluft, und im Laupheimer Schlosspark unternehmen Entenküken ihre ersten Geh- und Schwimmversuche. Die Sonne lacht dabei in diesen Tagen vom Himmel, die Bäume beginnen zu grünen, und der Schlosspark füllt sich mit Mensch und Tier. Bestimmt sind den kleinen und großen Parkbesuchern die jungen Enten auch schon aufgefallen. Eifrig wackeln sie der Mama hinterher, platschen ins Wasser und zeigen, dass sie schon jetzt wahre Meisterschwimmer sind. Da wagt sich das ein oder andere vorwitzige Entlein schon mal ein ganzes Stück von seiner Mama weg – bis es mit einem strengen „Quak“ zurückgerufen wird. Kommt ein anderer Vogel ihrem Nachwuchs zu nahe, so weiß sich Mama Ente vehement zu wehren und richtet sich zu ihrer vollen Größe auf. Nach so viel Trubel hat sich die ganze Schar eine Ruhepause am Ufer wohl verdient.