Das „Laemmle“ geht an ... Stefan Arndt!

Stefan Arndt erhält den Carl-Laemmle-Produzentenpreis 2019. Das hat die Produzentenallianz am Freitag bekanntgegeben. Am 15. März kommt der Filmemacher nach Laupheim, um die Trophäe – ein weißes Keramiklamm – bei einer Gala im Schloss Großlaupheim entgegenzunehmen. Die Laudatio hält Klaus Wowereit, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin.

„Die Auszeichnung erfüllt mich mit großer Freude, ein wenig Stolz, aber vor allem – beim Blick auf das Lebenswerk des Namenspaten – mit großer Demut“, teilte Stefan Arndt mit. „Ich danke der Produzentenallianz von Herzen.“

Arndt zählt zu den Großen im deutschen Filmgeschäft: 1994 gründete der gebürtige Münchner die Filmproduktionsgesellschaft „X Film Creative Pool“, gemeinsam mit den Regisseuren Tom Tykwer, Dani Levy und Wolfgang Becker. Er ist Mitbegründer der Deutschen Filmakademie in Berlin und leitet seit 2016 die Regieabteilung der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Als Produzent trug Arndt bei Filmen wie „Lola rennt“, „Good Bye, Lenin!“ und „Cloud Atlas“ wirtschaftliche Verantwortung und steuerte als kreativer Motor zum Erfolg der Produktionen bei. Aktuell ist der 57-Jährige mit der Krimiserie „Babylon Berlin“ erfolgreich, die in der Weimarer Republik spielt.

„Ein Überzeugungstäter“

Die Entscheidung der neunköpfigen Jury ist einstimmig gefallen. „Stefan Arndt bringt höchst komplexe, deutschsprachige und internationale Produktionen ins Kino und erschafft ganz besondere Filmereignisse, die Generationen von Zuschauern beeindrucken“, erklärte Martin Moszkowicz, Vorsitzender der Jury, selbst Produzent („Fack ju Göhte“) und Chef von Constantin Film. „Stefan Arndt ist ein Alchemist, ein wahrer Überzeugungstäter unseres Metiers.“ Christoph Palmer, Geschäftsführer der Produzentenallianz, würdigte den „unternehmerischen Weitblick“ des Preisträgers, der „immer wieder das richtige Gespür für Filmideen“ beweise.

Zu den Jurymitgliedern aus der Region zählen unter anderem Adrian Kutter, Gründer und ehemaliger Intendant der Biberacher Filmfestspiele, sowie Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle. „Großartige Filme brauchen einen starken Produzenten im Hintergrund, der kreativen Mut zulässt und auch wirtschaftliche Herausforderungen nicht scheut“, betonte Rechle. Die Stadt Laupheim freue sich darauf, dem Carl-Laemmle-Produzentenpreis zum dritten Mal einen würdigen Rahmen zu bieten.

Die „Allianz Deutscher Produzenten – Film und Fernsehen“, der Dachverband der Filmproduzenten, und die Stadt Laupheim haben den Carl-Laemmle-Produzentenpreis ins Leben gerufen und erstmals im Jahr 2017 vergeben. Er ist mit 40 000 Euro dotiert. Stefan Arndt ist nach Roland Emmerich und Regina Ziegler der dritte Filmemacher, der für sein bisheriges Lebenswerk geehrt wird. Ziel des Preises ist es, die Leistungen der Produzenten im kreativen und wirtschaftlichen Prozess des Filmschaffens herauszustellen.