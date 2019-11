Das Kribbeln einer Zeitenwende

Von Landesdienst Baden-Württemberg

Ein Brand in einem Firmengebäude in Immendingen (Kreis Tuttlingen) hat einen Schaden von etwa einer Million Euro verursacht. Zeugen haben am frühen Samstagmorgen Feuerschein und Rauch wahrgenommen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer entwickelte sich demnach zu einem Vollbrand und zerstörte große Teile des metallverarbeitenden Betriebs. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert. Der Brand war nach mehreren Stunden gelöscht.