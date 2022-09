Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An zwei verstorbene Personen erinnerte die Vorsitzende Elisabeth Lincke in ihrem Jahresbericht, an OB Gerold Rechle, der ein engagierter Förderer des Museums und der GGG war. Und an Yizhak Heinrich Steiner, neben Ernst Schäll Mitinitiator und Motor für die Gründung der GGG im Jahre 1997/1998. Er ist am 20. März 2021 gestorben. Es gab eine Gedenkfeier im Haus am Friedhof und die Teilnahme an einer Zoom-Konferenz mit seinen Angehörigen in Israel.

Corona beeinflusste auch 2021 die Aktivitäten des Vereins. Möglich waren u.a. thematische Führungen.

In zwei Workshops konnten Vereinsmitglieder Ideen zur Neugestaltung der Dauerausstellung einbringen. Museumsleiter Dr. Michael Niemetz berichtete über den Stand der Planungen.

Einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung des Holocaust konnte der Verein durch den beharrlichen Einsatz des 2. Vorsitzenden Michael Schick leisten: Durch digitale Möglichkeiten der Archivrecherche gelang es Michael Schick, bisher weitere 61 Namen deportierter und ermordeter jüdischer Mitbürger und Mitbürgerinnen zu ermitteln.

Die Namen dieser Laupheimerinnen und Laupheimer sollen auf einer Gedenktafel stehen, die unter der bereits vorhandenen Tafel angebracht werden soll.

Am Ende der Sitzung stand eine Autorenlesung.

Der Regionalhistoriker Ludwig Zimmermann stellte sein 2021 erschienenes Werk vor: Das katholische Oberschwaben im Nationalsozialismus. Zwischen Begeisterung, Anpassung und Widerstand. Eppe Verlag 2021.

Eine Fülle von Material hat der pensionierte Realschullehrer auf 440 Seiten zusammengetragen, geleitet vom Motto des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog: Verbrechen und Verbrecher nennen, um den Opfern ihre Würde zurückzugeben

Es sind spannende Einblicke in oberschwäbische Dörfer, die Zimmermann liefert, detaillierte Porträts von Nazi- Prominenz im kleinstädtischen Milieu. So konnten vom Publikum konkrete Fragen zu Laupheim und Umgebung gestellt werden.

Am Ende des Abends stand ein Zitat des Pfarrers Bernhard Löffler, der 2018 zum Brand der Synagoge am 9. November 1938 gesagt hat: „Jedes Jahr wäre ich in der Nacht vom 9.-10.November am Gedenktag (am Platz vor der ehemaligen Synagoge) am liebsten im Boden versunken und ich stellte mir vor: Da brannte mitten in der Stadt lichterloh die Synagoge und jeder wusste: der Brand war geplant und gelegt und die Polizei war da und schützte die Brandstifter...“.