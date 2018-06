„Das ist ein Zukunftsprogramm für Laupheim“

Wolfgang Grubwinklers Stimme klingt feierlich. „Das ist kein beliebiges Papier“, sagt der Kommunalentwickler vom Büro Identität & Image, „sondern ein Zukunftsprogramm für Laupheim.“ In einem breit angelegten, zwölf Monate währenden Prozess haben sich Rathaus und Gemeinderat, externe Fachleute und nicht zuletzt viele Bürger Gedanken über die künftige Entwicklung der Stadt gemacht, Ziele formuliert und Wege beschrieben, wie diese Ziele erreicht werden können.

Mehr als 2200 Stunden ehrenamtliches Engagement sind eingeflossen. Das Ergebnis liegt jetzt vor: ein Leitbild mit Visionen und strategischen Überlegungen auf acht Handlungsfeldern und ein zeitlich gestaffelter Aktionsplan. Beides hat der Gemeinderat bei einer Enthaltung (Bekir Yigit, SPD) beschlossen.

Rekordverdächtig schnell und mit umfassender Beteiligung der Bürger sei ein großartiges Paket geschnürt worden, freut sich Bürgermeister Rainer Kapellen. Das Stadtentwicklungsprogramm werde von vielen getragen – „die Voraussetzungen sind ideal“. Der Lenkungsausschuss, paritätisch besetzt mit Bürgern und Stadträten, soll bestehen bleiben und regelmäßig tagen.

Wolfgang Grubwinkler, der das Projekt begleitet hat, erinnerte an die Verbindlichkeit des jetzt verabschiedeten Maßnahmenkatalogs. Dieser sei gleichsam ein Vertrag, ein „contrat social“ zwischen Verwaltung und Bürgerschaft. An der Ernsthaftigkeit, die gesteckten Ziele anzupacken, würden die Kommunalpolitiker von den Bürgern gemessen werden. Es gehe nun darum, die Vorhaben mit der Tagesaktualität in Einklang zu bringen: „Wir haben das Dach, noch nicht das Gebäude.“ Entscheidend sei, „dran zu bleiben“ und Stadtentwicklung als permanenten Prozess zu begreifen, sagte Grubwinkler. „Ich denke, dass Sie auf einem guten Weg sind.“

Ein „Aktionsplan 2013/2014“ macht den Anfang. Parallel dazu sollen „Sofortmaßnahmen“ realisiert werden. Der weitere Maßnahmenkatalog sei auch ein Ideenspeicher, der ergänzt werden kann, erklärte Grubwinkler. Neutrale Fachleute von außen hätten die bisher erarbeiteten Vorschläge auf ihre Wirksamkeit und Machbarkeit geprüft. Im Übrigen: „Alles ist dokumentiert, alles bleibt in der Schatztruhe. Vielleicht wird es später mal aktuell.“