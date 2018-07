Das Haushaltsjahr 2017 bricht Rekorde

Ausnehmend gut haben sich die Finanzen der Stadt Laupheim im Haushaltsjahr 2017 entwickelt. Von einem „sensationellen Abschluss“ sprach die Finanzdezernentin Elena Breymaier, als sie am Montag im Gemeinderat das vorläufige Ergebnis präsentierte. Nie zuvor ist so viel Gewerbesteuer geflossen, nie zuvor hatte die Stadt mehr Geld auf der hohen Kante.

Der 2017er-Etat bricht ausweislich der jetzt vorgelegten Zahlen alle Rekorde. Wichtigster Grund ist die Gewerbesteuer. Mit 18 Millionen Euro aus dieser Quelle hatte die Kämmerei kalkuliert, fast 44,9 Millionen sind es geworden. Etliche Nachzahlungen und Anpassungen, die laut Breymaier im Voraus nicht abzusehen waren, trugen zur neuen Bestmarke bei. Dazu kamen Mehreinnahmen bei Gebühren und Entgelten, anderen Steuern und den Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Effekte sind höchst erfreulich. Der Verwaltungshaushalt 2017 hat per Saldo um 28,9 Millionen Euro besser abgeschlossen als ursprünglich geplant. Dem Vermögenshaushalt können dadurch 27,75 Millionen zugeführt werden. Als der Etat 2017 aufgestellt wurde, war man noch von einer negativen Zuführungsrate von 1,13 Millionen Euro ausgegangen.

Reserven nachhaltig gestärkt

Das Ergebnis im Vermögenshaushalt hat sich um 27,8 Millionen Euro verbessert. Auf die vorgesehene Entnahme aus der Rücklage von zehn Millionen konnte gänzlich verzichtet werden. Stattdessen flossen 17,8 Millionen zusätzlich in die Reserven. Von den insgesamt 10,8 Millionen Euro, die für Bauvorhaben veranschlagt waren, wurden allerdings nur 6,1 Millionen ausgegeben. Jedenfalls hatte die Stadt Ende Dezember 47,4 Millionen Euro in petto – ein historischer Höchststand.

Vergleichsweise komfortabel auffangen ließ sich dank dieser Entwicklung der Rekord-Zuschussbedarf bei den Gebührenhaushalten von neun Millionen Euro (Vorjahr: 7,3 Millionen). Getrieben wurde der Anstieg vor allem durch den Ausbau der Kinderbetreuung; 132 neue Kita-Plätze hat die Stadt allein in 2017 geschaffen. Der Gesamtdeckungsgrad der Gebührenhaushalte sank von 42 auf 37 Prozent. Das betrachte sie kritisch, sagte Elena Breymaier; eine regelmäßige Überprüfung sei angebracht.

Die Personalausgaben blieben mit 16,2 Millionen Euro rund eine Million unter dem Ansatz. Das liege unter anderem daran, dass Stellen erst verspätet oder gar nicht besetzt werden konnten, erklärte Breymaier. Schon dieses Jahr werden die Personalkosten aber wieder kräftig steigen, kalkuliert sind 19,7 Millionen Euro. Ende 2017 hatte die Stadt erstmals mehr als 500 Mitarbeiter.

Weiter bergab ging es mit den Schulden im städtischen Haushalt. Sie verringerten sich 2017 von 7,7 auf 4,9 Millionen Euro; das sind 221 Euro pro Kopf der Einwohnerschaft, deutlich weniger als der Landesschnitt.

Der Verlust des Eigenbetriebs Stadtwerke Laupheim lag mit 865 000 Euro auf Vorjahresniveau.

Rund 3,2 Millionen Euro an Ausgabenresten hat der Gemeinderat jetzt auf den Vermögensetat 2018 übertragen. Der überwiegende Teil des Geldes ist Bau- und Erschließungsvorhaben gewidmet.

Prognose: Gewerbesteuer 2018 liegt bei 32 Millionen

„Uns geht es finanziell derzeit richtig gut“, resümierte Elena Breymaier am Montag. Auch ihre Prognosen für das städtische Haushaltsjahr 2018 verheißen wiederum viel Gutes.

29 Millionen Euro Gewerbesteuer sind im diesjährigen Haushalt eingeplant, 32 Millionen werden es nach heutigem Stand. Man möge sich freilich keine großen Hoffnungen machen, dass am Ende eine ähnliche Summe stehen könnte wie 2017, dämpfte Breymaier allzu kühne Erwartungen. Bleibt es bei 32 Millionen, muss die Stadt etwa 400 000 Euro zusätzlich an Gewerbesteuerumlage zahlen. An Finanzzuweisungen erhält sie laut der Steuerschätzung vom Mai 154 000 Euro über Plan.

Von den insgesamt 18,5 Millionen Euro, die heuer für Bauvorhaben veranschlagt sind, wurden bis Juli nur 3,5 Millionen ausgegeben.

Zehn Millionen Euro wollte die Stadt aus der Rücklage entnehmen, um alle Vorhaben zu schultern. Aktuell wird von maximal zwei Millionen ausgegangen.

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt soll im Jahresverlauf von 4,9 auf 3,3 Millionen Euro sinken. Dann hätte die Stadt seit 2009 rund 86 Prozent ihrer Verbindlichkeiten abgetragen.