Das hat die Hasengrube beim Heimatfest auf dem Programm

Für das Wagenradziehen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, und zwar per E-Mail an wagenradziehen@lkzlaupheim.com

In der Hasengrube geht es beim Kinder- und Heimatfest Laupheim ein bisschen anders zu als an den anderen Orten der Veranstaltung. Denn hier wird ab Samstag, 2. Juli, 16 Uhr, auf die mittelalterliche Art gefeiert. Bewirtet wird durch die Alemannen, den Baltringer Haufen und den Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg.

Musik wie früher und Akrobatik

Nach dem Sternmarsch der Fanfarenzüge ziehen diese hinauf zur Hasengrube, um das Lagerleben zu eröffnen. Unterhaltung neuzeitlicher Art sucht man dann vergebens: Keine wummernden Bässe, keine rasanten Fahrgeschäfte, sondern Musik wie in früheren Jahrhunderten und Akrobatik bieten Kurzweil.

Den Auftakt zum musikalischen Programm macht am Samstag um 17 Uhr der Fanfarenzug Montfort Tettnang im Landsknechtslager. Im Halbstunden-Takt folgen der Ring Oberschwäbischer Fanfarenzüge (Lager des Baltringer Haufens) und die Fanfarenzüge Salem (Alemannenlager), Brochenzell (Lager des Baltringer Haufens) und König Wilhelm Langenargen (Landsknechtslager).

Fackelzug zur Hasengrube

Ab 20.30 Uhr können die Besucherinnen und Besucher im Lager des Baltringer Haufens dessen Gaukler bei einer Akrobatikschau bewundern. Und ab etwa 21.45 Uhr sammeln sich die Fanfarenzüge zum Fackelzug, der vom Gasthaus „Drei Mohren“ in die Hasengrube führt. Dort erwartet die Anwesenden gegen 22 Uhr eine Fackelserenade im Landsknechtslager. Um 22.30 Uhr zeigen des Gaukler des Baltringer Haufens in dessen Lager eine Feuershow.

Auch am Sonntag, 3. Juli, ist ein Show- und Musikprogramm geboten. Um 16.30 Uhr spielt der Fanfarenzug Langenargen im Landsknechtslager auf. Um 17 Uhr zeigen die Tänzer des Landsknechtszugs, Schwerttänzer und eine Tanzgruppe des Baltringer Haufens im dortigen Lager, was sie können. Um 19.30 Uhr zieht der Baltringer Haufen in sein Lager ein, bevor um 20 Uhr der Fanfarenzug des Landknechtszugs Ellerbach-Freyberg in seinem Lager musikalisch unterhält. Ab 20.30 Uhr ist sind im Lager des Baltringer Haufens wieder die Gaukler zugange, die zunächst Akrobatik zeigen und ab etwa 22.15 Uhr eine Feuershow.

Kräftemessen beim Wagenradziehen

Am Montag, 4. Juli – dem letzten Tag des Heimatfests – steht beim Wagenradziehen in der Hasengrube ein großes Kräftemessen an. Hierfür können sich vierköpfige Mannschaften anmelden (siehe Infobox). Treffpunkt ist vor der Burg des Landsknechtszugs. Um 17 Uhr unterhält der Fanfarenzug der Ellerbach-Freyberger im Landsknechtslager, dann ist die Zeit der Tänzer des Landknechtszugs und der Schwerttänzer gekommen, die zunächst gemeinsam mit der Tanzgruppe des Baltringer Haufens ab 18.30 Uhr im dortigen Lager und anschließend um 19.15 im Landsknechtslager auftreten. Zum Abschluss des Fests bieten ab 20.30 Uhr nochmals die Gaukler des Baltringer Haufens in dessen Lager ihre Akrobatikkünste dar.