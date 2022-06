Neuer Hubschrauber für Laupheim: Welche Vorteile der CH-47F der Bundeswehr bietet

Die am Mittwoch bekannt gegebene Entscheidung, das Hubschraubergeschwader 64 mit 60 schweren Transporthubschraubern vom Typ CH-47F Chinooks auszustatten, hat auch in der Kurt-Georg-Kiesinger-Kaserne für Erleichterung gesorgt. „Jetzt ist die Zukunft klar greifbar“, freut sich Oberst Christian Mayer.

Wenn es um üppige Versprechungen geht, ist das HSG 64 ein gebranntes Kind. Denn bereits 2018 habe die damalige Bundesregierung eine Verpflichtungsermächtigung abgegeben, die CH-53 durch einen schweren Transporthubschrauber zu ersetzen. „Doch die tollsten Ankündigungen helfen erst, wenn sie auch wirklich beschlossen werden und nicht nur mit fiktivem Geld hinterlegt sind“, so Mayer.

Fünf Milliarden für 60 Chinooks

Die mehr als fünf Milliarden Euro für die angekündigten 60 Chinooks sollen aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen der Bundeswehr finanziert werden, dass der Bundestag am Freitag im Parlament beschließen will.

Die Zukunft des Hubschraubergeschwaders 64: die Boeing CH-47 Chinook, hier ein Modell der US-Armee. (Foto: Christophe Gateau/dpa)

„Ich habe da ein gutes Gefühl, wir sind hier mittlerweile viel weiter. Auch weil dies nun von der Regierung, aber auch von der Opposition im Bundestag nach meiner Kenntnis mitgetragen wird“, so Mayer. Auch wenn es absolut tragisch sei, dass es mit dem Ukraine-Krieg eine unmittelbare Bedrohung gebraucht habe, um wieder in eine „glaubwürdige Verteidigungsbereitschaft zu investieren“. Der Kommodore hält es für wichtig, dass sich ein „Bündnispartner nicht nur durch Bekundungen solidarisch zeigt, sondern auch mit Personal und Material auf höchstem Niveau“.

Noch unklar, wie viele Hubschrauber in Laupheim stationiert werden

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt ist, wie dieses „neue Material“, also die 60 Maschinen, auf die beiden Geschwader-Standorte Laupheim und Holzdorf verteilt wird. Trotzdem werde durch die „verlässliche Entscheidung, welches Modell nun kommt, die Planungen angestoßen“, erklärt Mayer.

Hier geht es um die Infrastruktur und welche Gebäude neu-, umgebaut oder saniert werden müssen. So sei die neue Wasch- und Wartungshalle auf dem Laupheimer Flugplatz bereits so angelegt, dass auch die neuen Hubschrauber in die Halle passen. Ein wichtiger Schritt sei, so der Kommodore, aber auch die Planung der Ausbildung für Piloten, das technische Personal und die Logistik.

Wenn die ersten Maschinen 2025/26 kommen, müssen die ersten Piloten und Techniker fertig ausgebildet sein. Oberst Christian Mayer

Dass die Wahl auf das Boeing-Modell CH-47F Chinook gefallen ist, hält Oberst Mayer „für die absolut richtige Entscheidung“. Die Vorteile liegen für ihn auf der Hand: Da der Hubschrauber von vielen europäischen Verbündeten und Nato-Partnern wie den USA, den Niederlanden, Spanien, Italien, Großbritannien oder Griechenland geflogen wird, könnten die deutschen Soldaten zeitnah mit der Ausbildung beginnen und sich auf deren umfassende Erfahrung abstützen.

Die Möglichkeit zur Luftbetankung war eine der wichtigen Anforderungen an den neuen schweren Transporthubschrauber der Bundeswehr. Auch die CH-47F Chinook bietet diese Option. (Foto: Emad Aljumah;Moment RF/dpa)

„Wenn die ersten Maschinen 2025/26 kommen, müssen die ersten Piloten und Techniker fertig ausgebildet sein“, gibt der Kommodore als Ziel aus. Zudem sei die Chinook „eben maximal kompatibel mit anderen Bündnispartnern“, erklärt Mayer, was beispielsweise den gemeinsamen Einsatz oder die Ersatzteilbeschaffung enorm erleichtere.

Rennen zwischen Modellen bis zuletzt offen

Zwar hatten deutschlandweit Medien Ende April vermutet, dass die CH-47F beschafft werde. Jedoch sei das Rennen zwischen den beiden Herstellern Boeing und Lockheed Martin bis zuletzt offen gewesen, sagt SPD-Bundestagsabgeordneter Martin Gerster der „Schwäbischen Zeitung“. Er sei selbst bei einer Besprechung mit dabei gewesen. „Da geht es für beide Bewerber um einen riesengroßen Auftrag“, so Gerster.

Die teils formulierte Kritik, dass die Bundeswehr mit der erstmals Anfang der 1960er-Jahre in Dienst gestellten Chinook auf eine „alte Kiste“ zurückgreife, lässt Oberst Mayer nicht gelten. „Identisch ist bei der CH-47F nur noch der Name und die Silhouette. Die CH-47F ist ein komplett neuer Hubschrauber, hoch modern und hoch robust“, so Mayer.

Platz bis zu 50 Soldaten oder elf Tonnen Last

Mit dem das HSG 64 sein breites Aufgabenspektrum bestens erfüllen könne. So sei das Modell durch das Tandemrotor-System für Einsätze in großen Höhen, wie im Gebirgsflug oder bei sehr hohen Außentemperaturen deutlich besser geeignet als die altgediente CH-53. „Wir können damit entweder bis zu 50 Soldaten oder rund elf Tonnen transportieren. Das ist mehr als doppelt so viel Gewicht wie bisher“, erklärt Mayer. Das bedeute beispielsweise auch bei der zivilen Unterstützung wie bei einem Waldbrand, die doppelte Menge an Löschwasser. „Wir schließen mit dem Modell ein paar vorhandene Fähigkeitslücken“, erklärt Mayer.

Bundeswehrstandort Laupheim als attraktiven Arbeitgeber stärken

Für Kommodore Mayer, der nun diese Zeitwende am Standort Laupheim mit einleiten wird, beginnt mit der Entscheidung der „signifikante Schritt in die Zukunft“, auch um die Bundeswehr am Standort Laupheim als attraktiven Arbeitgeber voranzubringen. Jetzt gehe es darum, „die wichtigen Pflöcke mit Hirn und Verstand einzuschlagen und dann motiviert einen Schritt nach vorn zu machen“.