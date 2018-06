„Das Ein-Standort-Modell muss vom Tisch“

Die Zukunft der Kreiskliniken ist auch bei der Hauptversammlung der Freien Wähler Laupheim am Donnerstag das Thema schlechthin gewesen. Schon der zu den Vereinsregularien gehörende „Bericht aus dem Kreistag“ von Rudolf Pretzel stellte ganz darauf ab.

Auch in anderen Bereichen wie Abfallwirtschaft, Berufsschulen, Öchsle oder Freilichtmuseum Kürnbach würde sich Wichtiges tun, sagte Pretzel; sie gerieten aber zu Nebenschauplätzen angesichts des alles beherrschenden Themas Krankenhaus. Fast jedes Bürgergespräch ende mit der Aufforderung „Gebt bloß das Krankenhaus nicht her!“ oder mit der Befürchtung „Bald steht auch noch Peter und Paul in Biberach“.

Dabei gebe es gute Argumente für Laupheim als Klinikstandort: die Nähe zu den Patienten, die demografische Entwicklung mit den daraus resultierenden Erkrankungen und Bedürfnissen sowie bereits gut funktionierende Strukturen vor Ort. „Gynäkologie und Orthopädie können als Stützpfeiler für ein stationäres System ausgebaut werden“, umriss Pretzel eine Möglichkeit, die Laupheimer Klinik zu erhalten. Die Frage sei nur: „Bekommen wir die nötige Mehrheit im Kreistag?“ Ihm sei wohl bewusst, dass die Bürgermeister der Federseegemeinden „nicht das größte Interesse“ hätten, für Laupheim Geld auszugeben.

Als kompetente Gäste bei der anschließenden Diskussion hatten die Freien Wähler Dr. Raphael Mangold, Dr. Harald Rothe, die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Kreisklinik, Brigitte Schalle, und Betriebsrätin Karin Stark eingeladen.

Schweres Geschütz fuhr Joachim Zimmermann gegen die Kommunalpolitiker auf: „Die Fraktionen haben nicht den Biss, ein Manifest abzugeben. Wir müssen Forderungen stellen, nicht nur eine Wunschliste schreiben.“ Eine Forderung müsse lauten: „Es gibt keine Entscheidung, bevor keine Kostenstruktur auf dem Tisch liegt.“

Kritik hagelte es auch an der Bürgerinfoveranstaltung des Kreises in der Herrenmahdhalle. Im Vorfeld sei zu wenig Werbung gemacht worden. Der Zeitpunkt sei mit Donnerstag, 18 Uhr, schlecht gewählt gewesen, meinte Dr. Gert Haffner. „Nicht gut“ fand Dieter Fiesel, dass nur Fragen zum Ein-Standort-Modell und zum Bieterverfahren erlaubt waren.

Bei der Defizit-Ursachenforschung stand die Frage nach der Qualität des Laupheimer Krankenhauses im Raum. Fiesel war sich angesichts der Entwicklung der letzten Jahre – Laupheim war einst Ausbildungskrankenhaus der Uni Ulm mit drei Chefärzten, ausreichend Spezialisierung und Pflegeschule – sicher, dass die Schließung von langer Hand vorbereitet worden sei. Dem widersprach Dr. Mangold: „Da gibt’s keinen Plan.“

Den Qualitätsverlust auf der medizinisch-ärztlichen Seite beklagte Dr. Rothe. „Wenn ich meine Patienten frage, wohin sie wollen, antworten sie: nicht nach Laupheim. Die Folge ist Abwanderung nach Ehingen, Ulm, Memmingen, sogar bis Stuttgart und München.“ Die einzige Abteilung, die in Laupheim ziehe, sei die Orthopädie – die teuerste. Seine Vision vom Laupheimer Krankenhaus: „Eine Art medizinischer Aldi, wo Sie bekommen, was Sie brauchen: ein geriatrisch-internistisch ausgerichteter Betrieb, auch mit Belegärzten, kleinen stationären Einrichtungen und Hausärzten.“

Aus Sicht der Betriebsrätinnen ist ein privater Betreiber nicht wünschenswert. „Privatisierungen sind selten sozialverträglich“, sagte Karin Stark. „Arbeitsplätze werden meistens abgebaut, das Einkommen sinkt.“ Wie auch im Fall einer Schließung träfe dies vor allem Teilzeitkräfte, Frauen und Alleinerziehende, die woanders nicht unterkämen. „Auch nicht vorhandene Arbeitsplätze kosten Geld“, gab Stark zu bedenken.

Am Ende der rund dreistündigen Diskussion verkündete Rudolf Pretzel „die wichtigste Botschaft des Abends: Das Ein-Standort-Modell muss vom Tisch“. Zusammen mit Raphael Mangold ist er optimistisch, was die Abstimmung im Kreistag am 15. Mai angeht.