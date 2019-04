Das eigene Gewicht hilft bei diesem Krafttraining

Eine neue Eigengewicht-Kletteranlage steht seit kurzem den Mitgliedern des SV Sulmetingen zur Verfügung, teilt der Verein mit.

Der Calisthenics Park biete funktionelle und vielfach einsetzbare Krafttrainingstationen auf dem Trainingsgelände des SV Sulmetingen. Neben Klimmzugstangen (Reckstangen), Parallelbarren, Sprossenwänden und Hangelstrecken gibt es dort auch horizontale und vertikale Leitern. Der Park steht allen SV Mitgliedern ab 14 Jahren zum Training zur Verfügung. Eine erste Unterweisung wird empfohlen.

Die Kursabteilung des SVS macht einen Schnupperkurs Outdoor Fitness an fünf Montagen, beginnend am Montag, 6. Mai, von 18.30 bis 19.30 Uhr. Kursleiter Nikolas Dehler – Trainer mit C Lizenz, Functional Instructor – bietet ein kombiniertes, funktionales und athletisches Ganzkörpertraining im Freien an

Neben Kraft und Ausdauer werden vor allem auch Koordination und Beweglichkeit trainiert. Das Training ist für alle Altersgruppen geeignet, da jeder nach seiner individuellen Leistungsfähigkeit trainiert.